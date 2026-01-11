桃園石門水庫賞楓葉、梅花攻略 最佳觀賞地點報你知
每年的1月初石門水庫吹東北風，楓葉雖轉紅但落葉多，今(115)年楓葉也有相同落葉狀況，不過，水利署北區水資源分署透露，目前在園區南苑及中線槭林公園道路仍可看到楓紅美景。
北水分署也提到，園區種植的梅花，近期也因天冷陸續綻放花朵，民眾可以從園區溪洲公園、中線及高線附近的步道觀賞盛開的梅花，賞花地點主要在槭林公園。
梅花愈冷愈開花，白色的小花朵掛滿枝頭相繼怒放，可以漫步在梅花朵朵開的步道之間，清新的空氣蘊含著清雅的梅花香，有如人間仙境，美不勝收，宛如白雪的梅花，讓現場別有一番詩情畫意的景象。
