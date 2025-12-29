桃園石門水庫「楓」景如畫 快把握最美時刻到這些地點賞楓

秋冬季節最佳「楓」景就在石門水庫。(圖/翻攝自樂遊桃園)

《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》

記者黃雅蘭

秋冬季節最佳「楓」景就在石門水庫，桃園市觀光旅遊局臉書「樂遊桃園」推薦大家近期可以把握機會，到石門水庫南苑停車場、溪洲公園、楓林步道、槭林公園賞楓，同時也能欣賞附近的湖光山色，逛累了，就到湖景咖啡廳坐一坐，為旅行畫下美好句點。

石門水庫有山光水色加上滿山紅綠黃漸層美感的「楓」景。(圖/翻攝自樂遊桃園)

樂遊桃園表示，推薦大家在好天氣的時候到石門水庫，有山光水色加上滿山紅綠黃漸層美感的「楓」景，雖然部分區域的楓葉還沒轉紅，就被季風給吹落，但陽光灑落，走在園內漫步悠遊，也能感受到秋天的獨特「楓」采。

廣告 廣告

陽光灑落，走在園內漫步悠遊，能感受到秋天的獨特「楓」采。(圖/翻攝自樂遊桃園)

同時也推薦大家乘坐遊艇，從湖面上感受石門水庫的湖光水色，從更真實的角度來欣賞這樣的美景。如果走累了、玩累了，周邊還有很多家湖景咖啡廳可以選擇，坐下來休息、喝杯飲料，整理當天拍的美照，整趟下來就是100分的完美行程。

樂遊桃園補充，民眾想到石門水庫賞楓，可以搭乘桃園客運5056，從桃園客運總站（桃園火車站）前往溪洲公園，或是假日行駛的「台灣好行503大龍門線」中壢總站往慈湖陵寢路線。