桃園石門重劃區5年暴增1274人 公設老舊落後惹民怨

龍潭石門重劃區近5年人口大幅成長，但公共設施卻老舊落後，人行道僅1公尺且尺寸不一、雜草叢生，議員徐玉樹喊話補強，讓公設和人口同步成長。市長張善政讚該區環境非常好，吸引很多人落腳是意料中事情，允諾全面盤點公設優先改善。

國民黨議員徐玉樹指出，龍潭的石門重劃區鄰近石門水庫風景區，人口近5年大幅成長，大平里戶數從1242戶增至2376戶、人口也成長1274人，從龍潭32里中的第20名躍升至第3名，進駐非常多知識跟高科技人才，但整體公共設施卻明顯落後。

「公部門資源要跟上，展現對地方重視，不能都丟給里長做！」徐玉樹細數指出，包括大平山公園籃球場老舊、無遮雨天幕、人行道僅約1公尺寬、尺寸不一、且雜草叢生、整體維護不足、設備陳舊，徐玉樹要求市府儘速盤點、補強，讓公共設施能與人口成長同步。

張善政讚該區環境優良，吸引許多市民選擇落腳，當場責成工務局及養工處全面盤點石門重劃區各項公共建設，並研議優先改善項目，儘快修繕及補強大平里公共設施，以滿足快速成長的居住需求，為市民提供更好的居住環境。

地政局指出，改制前的桃園縣政府，因石門水庫周邊地形地貌及水文環境，形成優良自然景觀，極具觀光及優質住宅區的發展潛力，又配合桃園國際機場的建設及北二高通過龍潭的規畫，在民國70年間辦理位於石門水庫北側的大坪市地重劃區，提供優質住宅區及石門水庫周邊觀光發展所需腹地，重劃完成後公共設施現由桃園市龍潭區公所及桃園市政府養護工程處接管維護。

