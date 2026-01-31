桃園石門、新竹寶二水庫 實施115年首次人工增雨

（中央社記者葉臻桃園31日電）目前為枯水期中段，北水分署考量1期稻作2月供灌的用水需求，新竹地區近期降雨偏少且用水量增加、又有高科技產業用水，今天超前部署，在石門及寶二水庫實施今年首次人工增雨。

經濟部水利署北區水資源分署表示，桃園石門水庫截至今天上午9時，水位為244.01公尺，距離滿水位約1公尺，蓄水量1.97億噸，蓄水率95.9%，水情尚佳。

北水分署表示，上午9時及10時經專業氣象團隊評估後，在石門水庫集水區霞雲溪口進行今年首次人工增雨，分別各施放地面型焰劑2支，距上一次、去年7月15日實施人工增雨已間隔199天，目前水庫集水區已陸續飄雨。

北水分署表示，新竹寶山及寶山第二水庫截至今天上午10時總蓄水量約2459萬噸，蓄水率63.4%，水情約與近5年平均相當。

北水分署說，新竹部分考量重要科技產業用水，近期降雨偏少且近年地區用水需求明顯增加，且1期作即將開灌，上午10時於寶二水庫實施今年首次人工增雨，施放地面型焰劑2支，距上次實施人工增雨已間隔589天。（編輯：張銘坤）1150131