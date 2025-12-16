桃園砂石廠私設暗管偷排廢水 5年海撈12億下場曝光

社會中心／陳韋劭報導

桃園市蘆竹區砂石業者私設暗管偷排放廢水。（圖／翻攝畫面）

桃園市蘆竹區劉姓砂石業者夥同一家運輸公司，長期非法繞流排放含有重金屬等有害健康物質泥漿廢污水，桃園地檢署與環境部、桃園環保局經長期蒐證、偵辦，檢方近日偵結，砂石廠劉姓負責人、曾姓運輸業者等24人被依違反《廢棄物清理法》等罪起訴，請求法院從重量刑，同時聲請沒收12億元的不法所得。

檢方指出，2020年10月間，桃園市環保局及環境部等相關單位在台61線24K沿海進行污染調查時，使用科技監控發現位於蘆竹區的某家砂石公司，該公司僅有廢水貯留許可，卻利用深夜時段持續排放高濃度、含有害健康物質的泥漿廢水。

經長期監控，專案小組發現砂石公司將從事土石加工業務過程中產生含有重金屬等有害健康物質之廢污水，以及非法向運輸業者收受的高含水率廢泥漿，沿該公司私自裝設之暗管，繞流排放至廠外溝渠，並順著溝渠將泥漿廢污水排至下游出海口，造成環境嚴重汙染。

環境部及衛生局進行蒐證。（圖／翻攝畫面）

砂石業者私設暗管偷排放廢水。（圖／翻攝畫面）

檢察官日前率同專案小組在砂石廠外埋伏監控，查得排放廢污水事證後，隨即持搜索票執行搜索，當場查獲該公司於夜間非法排放廢污水，經後續執行3波搜索，陸續向法院聲請羈押禁見劉姓負責人等人獲准，並查扣相關機具、車輛和金融帳戶存款共計5443萬餘元。

檢方表示，砂石公司劉姓負責人及運輸業曾姓運輸業者等24人分別涉嫌違反《廢棄物清理法》、《水污染防治法》等罪，近日已依法起訴，請求法院從重量刑，同時聲請沒收12億元的不法所得。

