桃園碳費小組專案辦公室 揭牌

桃園市長張善政（前排右三）30日出席「碳費小組專案辦公室」揭牌典禮，他表示，未來碳費繳納金額預估4億元，市府特成立專案辦公室，協助企業盤點排放結構，降低制度轉換風險。（姜霏攝）

桃園市環保局行政園區30日舉行「碳費小組專案辦公室」揭牌典禮，市長張善政出席典禮時表示，環境部將於明年起徵收碳費，桃園市應盤查登錄及查驗溫室氣體排放源家數達119家，居全國之冠，排放量約占全國1成，未來碳費繳納金額預估4億元，市府特別成立專案辦公室，協助企業盤點排放結構，降低制度轉換風險，並推動低碳轉型。

張善政表示，碳費是引導產業低碳轉型的重要政策工具，透過排碳有價的制度設計，促使企業及早盤點排放結構並規畫減量路徑。市府除成立「碳費小組專案辦公室」外，亦將設立「碳費諮詢委員會」，作為政策溝通與專業諮議平台，整合產官學資源，協助企業將碳費轉化為減碳投資動能。

張善政指出，市府制定《桃園市推動淨零城市自治條例》，奠定政策法制基礎，同時推動產業聯盟、「工廠低碳化輔導計畫」、盤查輔導與教育訓練，以及「碳中和資訊平台」，協助企業落實減碳行為。

目前桃園碳費列管企業中，近8成已啟動自主減量計畫，爭取優惠費率。桃園市去年溫室氣體排放量約2749萬噸，較民國103年基準年減量22.7％，優於全國淨零路徑預期，桃園更是全國唯一連續3年獲得全球「碳揭露計畫（CDP）」A級城市肯定的城市。

環保局長顏己喨說明，碳費小組專案辦公室協助企業在碳費制度上路前做好準備，未來每年將規畫提供約30家次的盤查輔導，協助企業掌握排放結構，並透過產業聯盟機制支持未列管的中小企業，導入能源管理系統與節能改善。同時針對重大排放源辦理技術輔導與講習，編撰產業別低碳技術手冊，提供企業具體操作指引。