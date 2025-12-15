桃園社區心理中心 社宅聖誕活動拉近心距離

聖誕心願樹掛滿祝福 桃園社宅推心理健康互動。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市社區心理衛生中心在12月聖誕暖心氛圍中，結合楊梅一號、中路三號、平鎮一號、八德二號及蘆竹二號等5處社會住宅，舉辦「聖誕暖心互動活動」。透過趣味闖關、心願小卡及拍立得留影，將心理健康概念以親民輕鬆方式帶入社區，陪伴居民在歲末感受支持與溫暖。

活動現場設置象徵祝福與希望的「心願聖誕樹」，邀請住戶在心願小卡上寫下願望、自我加油話語或親友祝福，再掛上聖誕樹，寄託心意並傳遞正向力量。心衛中心同仁自創「Merry Merry 猜」互動遊戲，與民眾熱絡挑戰，氣氛活潑。此外，提供拍立得服務，即拍即留紀念照片，並可上傳分享，將溫暖從線下延伸線上，讓中心更貼近社區民眾。

衛生局長賈蔚昨(14)日現身八德二號社宅參與活動，與民眾共度溫馨聖誕夜。他表示，桃園已成立5處社區心理衛生中心，讓心理健康議題融入日常生活。未來將持續布建其他地區中心，以多元活動深化社區互動，打造友善心理支持環境，提升市民資源便利性。衛生局邀請市民追蹤官方網站（https://mental.tycg.gov.tw）掌握活動資訊與心理健康知識，共同守護心靈健康。(圖/主辦單位提供)