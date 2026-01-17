桃園社區歲末祝福 上千人同心祈安

利用假期，桃園靜思堂在1月10和11日二天，舉辦社區歲末祝福，有超過千人共同祈福迎接新年，有人是年年都來，有人是特地帶著父母同行，一同感受到幸福，也把祝福傳遞出去。

桃園靜思堂舉辦歲末祝福，一進到大廳，就很有人氣，鑼鼓喧天，還有舞龍迎賓，現場熱鬧滾滾，宛如過年。

民眾 黃劉鳳嬌：「我參加這個慈濟已經30、40年，都有感情了，(為什麼你要每年來) ，因為我要看到師父，(有回家的感覺)。」

靜思精舍 德杭法師：「今年的大藏經，我們看的都是台灣的災難，真的我覺得 各位我們住在桃園，你們有沒有覺得你們很幸福 (有)。」

一同回顧慈濟善的足跡，看見自己的幸福，更要彼此祝福，氣氛溫馨，第一次來參加的外國人，印象深刻。

民眾：「今天很開心又拿到福慧紅包，感恩慈濟，新年快樂。」

二天的活動，就有1千5百人來參與，老老少少全家都出動，是行善也是行孝。

民眾 周智月：「因為我中風在家，他就想帶我出來散散心，(參加活動感覺怎麼樣) ，很開心，很感恩。」

民眾 楊秋雪：「來到這裡就是會有一種安心的感覺，然後就是比較平靜。」

還有這群鏟子超人的分享，年輕人愛的動力，更讓人看見希望，就讀高中的溫泓翰，投入光復鄉清掃工作，人生視野大不同。

桃園高中學生 溫泓翰：「當我們知道生命的寶貴，當你走進災區，你才會知道，我們現在所生活的這片土地，到底是多麼珍貴。」

開設麵包店的張雅涵，這次帶來的麵包，在大愛市集捐出義賣，去年她也同樣捐出，為光復受災的鄉親，付出一分力。

麵包店老闆 張雅涵：「在去年的時候也自己自發性的，捐了二百個大麵包(義賣)。」

張雅涵的媽媽 林砡年：「知道孩子這麼發心，我就覺得我好像，我做志工以來 得到最大最大的安慰。」

他們都是在慈濟家庭中成長，耳濡目染，感受到了愛，也學到了愛。

