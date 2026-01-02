桃園社區歲末祝福 竹筒回娘家響叮噹

迎接2026年，年的味道越來越近了，桃園慈濟志工接續在各社區舉辦歲末祝福，好多民眾帶著存滿愛心的竹筒回娘家，希望讓更多需要幫助的民眾，都有機會收到這分溫暖。

新年頭、舊年尾，全台氣溫冷颼颼，但桃園慈濟志工，依舊遵守每年一度和社區民眾的約定，舉辦歲末祝福。中壢園區的竹筒回娘家區，愛心能量強強滾。

「竹筒竹筒響叮噹，愛心愛心一籮筐，祝你平安又健康。」

民眾 羅秀玉：「買菜 還有購物 找剩的零錢，就把它投進去這裡面，然後一年下來 有時候，甚至一筒滿了 就第二筒，然後歲末祝福到的時候，我們就拿過來倒 就很開心，因為一點點的錢 ，能夠幫助有需要的人。」

靜思精舍法師，代表上人分送福慧紅包，每個人手上拿到的紅包都有不同的靜思語，民眾當成是對自己來年的鼓勵。去年九月，很多年輕人因為到花蓮光復當鏟子超人而認識慈濟，年輕人這股善的行動力，要凝聚更要延續。

民眾 陳奕成：「沒想到就是 慈濟它這個團體，就是我出一點小小心力，可以幫助到台灣 甚至全世界，各地的人 都可以幫助得到，就是重新再認識慈濟這個團體。」

民眾 吳惠琪：「台灣是一個非常有愛的地方，然後也是很珍惜我們這塊土地，然後就繼續希望大家就是，用愛傳下去。」

另一場歲末祝福，志工選在楊梅區的大同國小舉辦，學校禮堂的大螢幕，播放2025年的慈濟大藏經，畫面裡全球志工的慈善身影，希望能帶動更多人一起投入。

民眾 劉愛華：「有你們(慈濟志工) 大家就是，都很有愛心這樣 所以很感動，每次來這邊(參加歲末祝福)，我真的是 沒辦法控制自己，都很感動。」

民眾 陳雅惠：「我覺得大家都非常非常地有愛，只要人人貢獻一點點愛，這個世界就會很有大愛，對 聚沙成塔。」

一場場的歲末祝福，不僅是回顧與感恩，更期待善的能量，在各個社區編織成一張愛的網絡，讓新的一年，勾勒出更平安幸福的生活藍圖。

