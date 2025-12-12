桃園社子國小赴日交流 拓展偏鄉學童國際視野

桃園社子國小學生參訪日本瑞穗小學，一起體驗傳統童玩劍玉

桃園社子國小在瑞穗小學帶來精彩的鼓樂展演

桃園社子國小學生參訪日本匝瑳市立榮小學，一同用自然素材「松果」進行手作

桃園社子國小學生與榮小學學生一起共用午餐

桃園社子國小致贈瑞穗小學學校的文創紀念品

榮小學致贈紀念玩偶千葉君

桃園市新屋區社子國小長年深耕環境與食農教育，今年首度推動「米粒物語—臺日生態永續對話」國際交流計畫，由校長賴美娟率領14位師生前往日本千葉縣瑞穗小學與榮小學進行跨國互動。學生以語言、文化與永續行動連結兩地校園，展現偏鄉孩子的自信與視野，為學校國際教育寫下重要里程碑。

社子國小表示，為準備本次交流，學校展開為期半年的跨領域課程，包括生活日語、文化禮儀、視訊簡報與生態永續等主題，協助學生培養跨文化溝通能力與國際表達自信，也為實地交流奠定能力基礎。此外，學生更運用校園植物開發「社子菁品」文創，如左手香膏、魚腥草茶、香草防蚊包、樟木手機杯墊等，並在運動會義賣籌措交流基金。交流期間，賴美娟校長也致贈樟木手機杯墊、擴香木、龍柏筆等文創禮品給日方，傳遞校園永續理念；日方則以當地吉祥物「馬琳小姐」與「千葉君」回贈，象徵兩校友好情誼。

廣告 廣告

社子國小表示，本次交流首日前往大網白里市立瑞穗小學，學生以全日語介紹臺灣與家鄉特色，並帶來結合臺灣廟會鼓樂與日本童謠〈桃太郎〉的鼓樂組曲，贏得全場掌聲；瑞穗小學展現節奏整齊、技巧純熟的花式跳繩，讓同樣推動跳繩運動的社子學生深受鼓舞。兩校學生也共同體驗劍玉、翻花繩、沙包、板羽球等傳統童玩，並在午餐後一同進行書法課程，深入感受日本文化。

而在匝瑳市立榮小學的交流活動中，兩校學生以校園共同的自然素材「松果」進行「小雪人」環保手作，透過表情與手勢跨越語言限制，建立深刻情誼。兩校學生也在操場奔跑、嬉戲，體驗不同於臺灣校園的環境，也在共玩的過程中拉近彼此距離。

賴美娟校長表示，本次國際交流活動讓偏鄉孩子能走出去看見世界，也讓世界走進他們心裡，從真實互動中擴展視野與文化理解。期許學生「以世界為教室、以家鄉為根」，在扎根土地的同時具備全球視野。