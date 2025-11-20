桃園社宅奪獎獲矚目 馬國開發商來台參訪交流永續經驗

REHDA特別組團於昨日下午參訪中路三號社宅。圖：都發局提供

繼桃園中路三號社宅榮獲2025年全球卓越獎躍上國際舞台之後，馬來西亞房地產與房屋開發商協會（REHDA），特別組團於昨（19）日下午參訪中路三號社宅。代表團由馬來西亞多家上市開發商代表及媒體共39人組成，除參訪中路三號社宅外，亦關注桃園市社會住宅政策的推動成果與規劃方向。由桃園市都發局副局長兼住都中心執行長邱英哲代表市府就住宅發展與永續城市議題進行深入交流，展現市府對於參與政策交流、國際互動的積極與熱情。

此次透過國際交流，分享雙方在住宅開發、營運管理與可負擔住宅政策上的經驗。圖：都發局提供

邱英哲表示，REHDA長期以來在馬來西亞房地產政策推動與產業創新中扮演關鍵角色，並以推行GreenRE綠建築標準引領永續城市發展，理念與桃園推動「宜居、共融、永續」城市的目標高度契合。此次參訪的中路三號社宅，於2025年榮獲 「FIABCI全球卓越建設獎」合宜住宅類金獎，為全球唯一獲獎的社會住宅，充分展現桃園社宅在興建與營運管理方面的國際水準與專業實力。

邱英哲指出，桃園的社會住宅正穩健地推進中，目前已完工入住4374戶，119年完工總量將突破1萬戶。為擴大住宅供給多元性，市府正研議推動「可負擔住宅」政策，以「去商品化」、「低總價」及「封閉式買賣機制」做為推動的原型，初步鎖定年輕育兒家庭為對象，立法限制移轉條件以防止轉售套利。必要時市府得依法收回，確保「可負擔住宅」的資源不會被無住宅需求的民眾濫用，讓更多市民能以較低負擔享有安居生活。

此次透過國際交流，分享雙方在住宅開發、營運管理與可負擔住宅政策上的經驗。未來，市府將持續推動多元住宅政策與永續城市發展，並透過國際交流，展現桃園在住宅政策及城市治理的專業能量與永續價值。

