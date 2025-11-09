桃園社工趙家儀長年陪伴無數家庭重迎希望 榮獲紫絲帶獎肯定

趙家儀憑藉這份專業與信念，今年榮獲衛生福利部第11屆「紫絲帶獎」。圖：社會局提供

「黑夜如果太黑暗，我們就閉上眼看——希望若不熄滅，就會亮成心中的星光。」這句話來自桃園市社會局家防中心社工趙家儀，也是她多年投入保護性服務工作的寫照。她用近二十年的時間，陪伴無數深陷暴力陰影的家庭重新迎向希望。憑藉這份專業與信念，今(114)年榮獲衛生福利部第11屆「紫絲帶獎」，成為全國保護服務工作者中的典範。

趙佳儀長年展現專業、勇氣與溫度。圖：社會局提供

紫絲帶獎是衛福部自103年起設立的全國性獎項，象徵「反暴力」的國際精神，也是家庭暴力、性侵害、性騷擾、兒少保護、老人及身心障礙者保護等六大類保護服務工作者的最高榮譽，堪稱保護業務的奧斯卡獎。得獎者皆是長年默默守護、以行動實踐保護理念的一群人。趙佳儀投身社工工作近20年，在桃園家防中心服務超過12年。她長期投入高風險家庭篩派與個案管理工作，經常在第一線面對極具挑戰的危機現場。曾有一名孩童身陷家庭暴力危險中，她在颱風夜中不顧風雨、親自前往山區協助，成功將孩子安全帶回。這樣的故事，對她而言並不罕見，因為她相信，每一次即時的伸手，都可能改變一個人的人生。

廣告 廣告

趙家儀在領獎時說，「保護性工作從來不是一個人能完成的任務，我很幸運能遇到願意並肩努力的網絡夥伴，支持我創新想法的主管，還有在我守護別人家庭時，默默守護我家的家人。」特別感謝團隊、家人與先生多年來的支持，讓她能在這條不容易的路上持續前行。除了前線服務，趙佳儀也致力於「傳承」與「推廣」，將多年實務經驗整理成教材，帶領新進社工學習與成長。她希望更多人理解保護性服務的價值，並願意成為這道守護的光。她說，「雖然環境不總是友善，但只要願意堅持，破曉終會到來。若我們都能彼此成為那道光，黑夜就不再可怕。」

社會局長陳寶民表示，趙佳儀長年展現專業、勇氣與溫度，充分體現「桃園社安網」推動理念，整合社政、警政、醫療、教育等體系，共同守護每一個需要被看見的生命。未來將持續支持第一線人員，強化跨網絡合作與人力資源培力，讓更多光能穿透黑暗，照亮希望的方向。對趙佳儀而言，獲紫絲帶獎不僅是榮耀，更是一份責任與信念。她謙虛地說，「沒有大家，就沒有今天的我。這份榮耀屬於每一個在保護路上堅持不放手的人。」

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃園青年局推「桃企友好市」活動 串聯企業、社企共創永續行動

桃園慈護宮書法比賽登場 200愛好者齊聚弘揚傳統文化藝術