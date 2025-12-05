桃園社會局與基隆、雙北交流 強化社區照顧關懷據點服務量能

114年度基北北桃社區照顧關懷據點業務交流計畫—下半年績優據點參訪活動。圖：社會局提供

桃園市社會局於昨（4）日在龍潭區三水社區照顧關懷據點辦理「114年度基北北桃社區照顧關懷據點業務交流計畫—下半年績優據點參訪活動」，邀集基隆市、台北市、新北市及桃園市等四市主管社區照顧關懷據點業務之相關人員及輔導團隊共襄盛舉。活動透過跨縣市實地觀摩、業務簡報及綜合座談，強化四市社區照顧服務量能，並促進長照資源共享與合作。

桃園市社會局長陳寶民。圖：社會局提供

社會局表示，桃園市人口快速成長，65歲以上長者已突破38萬人。市府持續擴大社區照顧關懷據點布建，近2年新增61處據點，涵蓋率提升10%，目前全市已達440處、涵蓋率近70%，布建成果亮眼；同時積極串聯公私部門資源，與民間單位共同推動銀樂科技互動體驗、護耳照護、藥師好鄰居及行動沙龍車等多元創新方案，提升據點服務深度與廣度。

廣告 廣告

社會局長陳寶民說，「社區照顧關懷據點」是政府推動在地老化與社區照顧的重要基石，也是長者在熟悉生活圈中獲得陪伴、健康促進、營養支持與社會參與的第一線服務站。面對人口超高齡化及社區需求日益多元，跨縣市交流更顯重要。

社會局提到，桃市社區照顧關懷據點以「在地安老、預防照顧」為核心目標，過往以電話問安、關懷訪視、共餐與健康促進等服務長者生活。近年因科技進步與新世代長者加入，市府積極結合導入智慧科技，與企業、學界及在地社區合作，發展科技互動設備、數位課程及科技體驗活動，促使據點服務更具多元性與創新性。市府亦同步擴大據點布建與專業支持，建構更綿密、科技化的照顧網絡，推動桃園成為引領全台的智慧高齡友善示範城市。

社會局強調，市府將攜手各界力量，深化據點服務與科技應用，打造高齡友善、創新示範的在地安老典範，領航全台社區照顧新據點。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

遭質疑用掃毒軟體「亂測」生成式AI 刑事局澄清了

中原大學教授許毅芝研發奈米藥物創新技術 未來有望應用於多種癌症化療