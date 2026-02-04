桃園社會局舉辦愛心義剪 街友清爽迎新年

為了讓街友能夠改頭換面、清爽好過年，桃園市社會局與桃園市女子美容商業同業公會合作「安心剪」方案。圖：社會局提供

為了讓街友能夠改頭換面、清爽好過年，桃園市社會局與桃園市女子美容商業同業公會合作「安心剪」方案，特於春節前提供街友愛心義剪服務，於社會局局2處南、北區遊民外展服務中心媒合專業髮型師至據點提供義剪服務，並於理髮後提供溫暖的熱水沐浴服務。春節期間社會局更與統一超商合作，提供愛心熱便當提供給街友溫熱的一餐。

社會局表示，街友在生活中常因居住環境限制、資源不足，難以維持穩定的個人衛生與儀容管理，透過義剪活動不僅能提供即時服務，更能建立與街友之間的工作與信任，進一步引導其使用社會福利資源，如短期安置、沐浴服務、就業諮詢及醫療協助等，感受到社會的善意與關懷之外，也可協助街友逐步回歸穩定生活。

社會局長陳寶民說，每個人都是社會的一份子，期待藉由交流、互動，強化彼此支持及情感連結，能有效減少因不了解而產生的偏見，也是社會局致力打造「共好脫遊、友善共融」的目標。社會局於桃園區及中壢區共設有2處遊民外展服務中心，市民朋友如發現露宿街友需要協助，可撥打1999、北區街友外展服務中心03-3395900、南區03-4353735，或社會局社會救助科電話03-3322101轉6406通報，將儘速派員訪視。社會局為建立一站式服務與強化公私協力關係，積極連結民間友善資源一同協作。

