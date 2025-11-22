桃園社會局關懷訪視員加入34名新血 守護兒少家庭與長輩安全
桃園市社會局家防中心今（22）日下午於市府警政大樓舉辦「兒少家庭關懷暨老人保護預防性關懷服務感恩活動」，由局長陳寶民頒發感謝狀予25位關懷訪視員，另也為新加入的34位關懷訪視員進行授證，肯定與感謝其投入關懷兒少家庭及長輩的行列。陳寶民表示，關懷訪視員是政府向家庭傳遞溫暖的重要力量，透過家訪能及早掌握需求、預防暴力發生。
社會局提到，家防中心自111年推動兒少家庭關懷服務，培訓社區民眾針對案情輕微但仍需支持的受通報兒少家庭，提供關懷、居家環境建議、親職分享及資源連結等服務；112年起再推動老人保護預防性關懷服務，擴大招募社區多元人力關懷長輩生活、照顧與家庭互動情形，並透過健康促進及社區活動鼓勵長輩走出家門。目前已培訓54位兒少家關員及52位長輩關訪員，累計服務超過600個長輩與家庭，其中有5位訪視員更同時投入兩項服務。
關懷訪視員林亞穎談到，兒少與長輩訪視需運用不同視角，和長輩建立關係尤其不易，因擔心被詐騙，故服務長輩需要更多尊重與耐心，而兒少服務更需要兼顧兒少與家庭成員的需求，瞭解家長的照顧壓力與教養上的困難，才能營造具支持及理解氛圍的家庭環境，進而對兒少產生正向影響；關懷訪視員陳翠華曾擔任代書，她說，服務過的一對高齡夫妻，每次家訪時，夫妻倆總是親自下樓迎接，訪視時陳翠華都會攜帶運動器材教導長輩做做小運動，關心長輩同時亦促進他們的健康，服務獲得高度肯定。
陳寶民強調，這個社會最需要的就是吹哨者，社會安全網的建構不是單單仰賴專業人員，而是需要社區熱心夥伴願意擔任在地關懷的角色，透過公私協力，凝聚大家的力量，才能建構一個安全無暴的安全家園；市府秉持「以家庭為中心、以社區為基礎」的理念，持續在社區預防上推動深化服務，期待落實更前端的預防工作，讓每個孩子都能在溫暖與支持的家庭環境中茁壯成長，也讓長輩們能夠安心、健康地在地老化。市府也期待市民朋友能夠「雞婆」多一點，關注周遭兒少及長輩的安全，適時擔任吹哨者的角色，也歡迎更多社區民眾加入關懷訪視員的行列，一同為守護孩子、家庭及長輩的安全，打造安全、宜居、友善的城市。
