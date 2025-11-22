桃園社會局關懷訪視員加入34名新血 守護兒少家庭與長輩安全

桃園市社會局長陳寶民表示，社會問題的預防需要熱心的社區夥伴共襄盛舉，才能建構一個安全的家園。圖：社會局提供

桃園市社會局家防中心今（22）日下午於市府警政大樓舉辦「兒少家庭關懷暨老人保護預防性關懷服務感恩活動」，由局長陳寶民頒發感謝狀予25位關懷訪視員，另也為新加入的34位關懷訪視員進行授證，肯定與感謝其投入關懷兒少家庭及長輩的行列。陳寶民表示，關懷訪視員是政府向家庭傳遞溫暖的重要力量，透過家訪能及早掌握需求、預防暴力發生。

桃園市社會局長陳寶民與新進的關懷訪視員們合照，勉勵及肯定其願意加入關懷服務的行列。圖：社會局提供

社會局提到，家防中心自111年推動兒少家庭關懷服務，培訓社區民眾針對案情輕微但仍需支持的受通報兒少家庭，提供關懷、居家環境建議、親職分享及資源連結等服務；112年起再推動老人保護預防性關懷服務，擴大招募社區多元人力關懷長輩生活、照顧與家庭互動情形，並透過健康促進及社區活動鼓勵長輩走出家門。目前已培訓54位兒少家關員及52位長輩關訪員，累計服務超過600個長輩與家庭，其中有5位訪視員更同時投入兩項服務。

廣告 廣告

桃園市社會局長陳寶民頒發感謝狀給同時擔任兩個關懷方案的訪視員，感謝其付出。圖：社會局提供

關懷訪視員林亞穎談到，兒少與長輩訪視需運用不同視角，和長輩建立關係尤其不易，因擔心被詐騙，故服務長輩需要更多尊重與耐心，而兒少服務更需要兼顧兒少與家庭成員的需求，瞭解家長的照顧壓力與教養上的困難，才能營造具支持及理解氛圍的家庭環境，進而對兒少產生正向影響；關懷訪視員陳翠華曾擔任代書，她說，服務過的一對高齡夫妻，每次家訪時，夫妻倆總是親自下樓迎接，訪視時陳翠華都會攜帶運動器材教導長輩做做小運動，關心長輩同時亦促進他們的健康，服務獲得高度肯定。

陳寶民強調，這個社會最需要的就是吹哨者，社會安全網的建構不是單單仰賴專業人員，而是需要社區熱心夥伴願意擔任在地關懷的角色，透過公私協力，凝聚大家的力量，才能建構一個安全無暴的安全家園；市府秉持「以家庭為中心、以社區為基礎」的理念，持續在社區預防上推動深化服務，期待落實更前端的預防工作，讓每個孩子都能在溫暖與支持的家庭環境中茁壯成長，也讓長輩們能夠安心、健康地在地老化。市府也期待市民朋友能夠「雞婆」多一點，關注周遭兒少及長輩的安全，適時擔任吹哨者的角色，也歡迎更多社區民眾加入關懷訪視員的行列，一同為守護孩子、家庭及長輩的安全，打造安全、宜居、友善的城市。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃園轎車變「霍爾的移動城堡」 警方：最高可罰1萬8

桃園之光！全國高中家事類技藝競賽傳捷報 羅浮高中范窈瑄奪中餐烹飪組冠軍