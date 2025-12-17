桃園神人「1注獨得」大樂透2.17億！台彩認證「幸運兒買法」

生活中心／綜合報導

第114000114期大樂透於16日開獎，2.17億元頭獎由桃園市龍潭區中正路上的「一直發彩券行」幸運開出，由一名投入300元購買6注、並使用電腦選號的民眾抱走。台灣彩券公司董事長黃志宜今（17日）透露，該名得主的第5注成功擊中頭獎，成為本期唯一贏家。





桃園神人「1注獨得」大樂透2.17億！台彩認證公開「幸運兒中獎買法」

桃園市龍潭區中正路上的「一直發彩券行」開出第114114期大樂透頭獎。（圖／翻攝自google map）









大樂透於昨（16日）晚間開出2.17億元頭獎，幸運得主出自桃園市龍潭區中正路124號的「一直發彩券行」。台灣彩券公司今（17日）公布，中獎幸運兒只花300元電腦選號買6注，其中1注獨得大獎。本期大樂透第114114期中獎號碼於16日晚間揭曉，依序為06、07、15、19、24、33，特別號為46；得主須於3月16日前完成兌獎。

台灣彩券公司今（17日）公布，中獎幸運兒只花300元電腦選號買6注，其中1注獨得大獎。（示意圖／民視新聞資料照）





根據《NOWnews今日新聞》報導，彩券行代理人溫先生表示，這是龍潭地區首度開出大樂透頭獎，「總算替地方爭光」。更巧的是，溫先生本人已連續擔任住家附近土地公廟主委兩屆，近日才剛確定續任第3屆，市府核准文件才剛下來，店裡就開出頭獎。他笑說這一切都像是土地公的庇佑，讓彩券行沾上喜氣。除了土地公之外，店內也供奉財神爺與彌勒佛，一走進店門就能看見，他認為這些神明一路以來都在為店家帶來財運，已成為「店裡的幸運象徵」。









原文出處：桃園神人「1注獨得」大樂透2.17億！台彩認證「幸運兒中獎買法全曝光」只花3百

