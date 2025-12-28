桃園福清同鄉會會員大 鄉親齊聚共享歡欣

▲桃園福清同鄉會全體理監事合影。

【記者 吳勝峯／新北 報導】12月27日晚間，桃園福清同鄉會第一屆第二次會員大會於新北市蘆洲海霸王餐廳舉行，現場貴賓雲集，來自四面八方的福建福清鄉親歡聚一堂，暢談鄉情與新年願景，氣氛溫馨熱烈。

會員大會由主持人賴燕萍拉開序幕，理事長林賢才致詞表示：「首先向各位來自四面八方的賓客致上最熱烈的歡迎。桃園福清同鄉會由來自各地的福清鄉親所組成，不論背景、職業或居住地點，我們的心都緊緊相連。在他鄉的土地上，我們互相扶持、共同努力，將福清的情誼延續下去。」

廣告 廣告

▲主持人賴燕萍與表演者合影。

與會貴賓包括台北市福清同鄉會理事長葉玉仁、新北市福清同鄉會理事長林雪紅、台北海峽兩岸福台交流協會理事長呂澤明、台北平潭同鄉會總會理事長鄭祖斌、台灣國際新住民關愛協會理事長詹月英、桃園八間師親促進會理事長施克蘇、世界和平親善會理事長余淑琴、台灣重慶涪陵同鄉會理事長葉南元、台北市長樂同鄉會理事長陳國土、新北市長樂同鄉會理事長鄭自好、台北市連江同鄉會理事長陳航等。

大會進行理監事聘書頒發儀式，新任會務人員如下：

理事：林福東、陳晚珍、陳航、王聖雄、卓志琳、陳月英、盧文；監事：何桃英、姜順品、陳麗英、劉銘宗、常務監事：呂澤明；副理事長：詹月英、陳友良、吳郁庭；榮譽理事長：陳傅標；顧問：林清宮、詹訓桐、邱上赫；總幹事：鄭玲。

晚會熱情穿插文藝表演，由來自各地新住民鄉親精彩演出，展現多元文化魅力。辣妹歌手帶來勁歌熱舞，瞬間點燃全場，掌聲與歡呼聲響徹餐廳；舞蹈表演包含夏威夷舞的熱情與活力、越南舞的柔美與優雅、新疆舞的豪放與節奏感，每段舞蹈都展現出不同背景的新住民特色，與桃園福清同鄉會鄉親間的深厚情誼緊密相連，增添現場歡欣氣氛達到最高潮。

本次大會不僅是年度聚會，也是鄉親彼此交流、增進了解的重要時刻。鄉親們透過輕鬆互動與表演欣賞，感受家鄉文化的魅力，也再次確認了彼此間的緊密連結與互助精神，為年底歲末添上溫暖且充滿活力的回憶！（照片、影音吳勝峯拍攝）