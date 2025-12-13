桃園科技教育創意實作競賽落幕 平鎮國中勇奪金銀牌

桃園市大成國中承辦的「桃園市114年度科技教育創意實作競賽」已圓滿落幕。圖：教育局提供

由教育局主辦，桃園市大成國中承辦的「桃園市114年度科技教育創意實作競賽」已於今(13)日圓滿落幕，共計有44隊參賽，由平鎮國中於激烈競賽中脫穎而出，同時囊括金牌及銀牌獎項！另外由建國國中獲得銀牌佳績，大成國中及武漢國中榮獲銅牌。本次競賽以「智慧城市的資源回收物流挑戰」為主題，成功激發國中學生應用科技知識動手解決問題的潛能，並為明年全國賽選拔優秀代表隊伍。

本次競賽以「智慧城市的資源回收物流挑戰」為主題，成功激發國中學生應用科技知識動手解決問題的潛能。圖：教育局提供

本競賽旨在提高學生科技之思考力、創造力、合作能力及問題解決能力，同時激發學生對科技設計與製作之興趣與潛能，並透過真實情境的模擬，達到培養學生對科技之正確觀念，以及增進師生研習科技機會的目的。

在本次的挑戰中，參賽隊伍須在規定時間內，充分應用「創意思考」、「機構與結構」、「電與控制」等生活科技課程所學知能，設計並製作出兩項關鍵作品：一台具備回收功能的「運輸裝置」以及一座能夠跨越不同高度與水平距離的「斜坡橋」。

本次競賽場地模擬智慧城市資源回收的複雜情境，分為A區（基礎駕駛路段）、B區（升降挑戰區）、 C區（回收資源配送區）等三個區域，展現學生卓越的臨場應變、策略規劃及團隊合作能力。

經過一天的激烈實作與實測評分，競賽圓滿落幕，並於今日舉辦頒獎典禮，教育局也再次肯定所有學生的努力及指導老師對科技教育的貢獻。此外，115年4月的全國賽將在桃園市建國國中舉辦，也為桃園學子提供了在主場展現實力、為桃園爭光的絕佳機會。我們期許所有獲得薦派資格的隊伍，積極準備，將最佳的設計與實力展現在全國舞台上。

