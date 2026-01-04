桃園移工非法賣煙火搶攻跨年商機 消防局：最高可罰30萬

桃園市消防局第一大隊於昨（3）日晚間10點，會同警方假扮購買煙火的顧客查獲一名疑似逃逸的越南籍陳姓移工，於其個人住所內非法儲存大量爆竹煙火，並透過網路直播方式進行販售。陳姓移工的行為，依《爆竹煙火管理條例》，最高可處30萬罰鍰。

警消現場查獲多種爆竹煙火，其中屬認可種類之爆竹煙火火藥量高達33公斤，未經認可之爆竹煙火總重亦達17.5公斤。圖：讀者提供

警方表示，日前接獲民眾報案檢舉後，隨即展開蒐證，以網路釣魚方式約定面交時間與地點，會同消防人員當場查緝，成功將該名移工控制，並隨後前往其居所進行查察。現場查獲多種爆竹煙火，其中屬認可種類之爆竹煙火火藥量高達33公斤，未經認可之爆竹煙火總重亦達17.5公斤，包含舞台煙火、爆竹及專業煙火彈等。其行為已違反《爆竹煙火管理條例》相關規定非法儲存及販售爆竹煙火，該案將詳細清查後依規定處以6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

警消查獲舞台煙火、爆竹及專業煙火彈等。圖：讀者提供

第一大隊大隊長賴志忠呼籲，業者販賣爆竹煙火務必取得相關認證與許可，民眾購買爆竹煙火時應選購有認可標示之商品，欲施放爆竹煙火應避開政府公告禁止施放區域，並於規定合法時間內施放，共同維護公共環境安寧與和諧。

