桃園稻米首度外銷日本 蘇：展現國際競爭力

(記者謝政儒綜合報導)桃園市副市長蘇俊賓今（3）日前往新屋區，出席「桃園好米・外銷日本封櫃出口記者會」，並親自主持封櫃啟航儀式，見證桃園稻米首度出口日本的重要時刻。現場同時舉行「第27回米・食味分析鑑定國際大賽」選手誓師典禮，為即將代表桃園赴日參賽的稻米選手加油打氣。



蘇俊賓指出，明年就是「蓬萊米」命名100週年，當年培育出來具備強韌、抗稻熱病等特性是「台中65號」，近一世紀之後，桃園好米終於成功行銷日本。這次新屋農會所生產的有機稻米，品種改良也到了「台中192號」，難能可貴是，這次的合作，是在農業生產法人株式會社ぱるず公司社長諸喜田徹等人，多次嚴格把關含水率、品質與栽種流程，確認桃園好米的品質。這次的合作，充分展現台灣農業長久以來的育種技術與創新實力。證明桃園好米具備進軍國際市場的高品質與信譽。



蘇俊賓進一步指出，桃園代表隊也將參加「第27回米・食味分析鑑定國際大賽」，共有12組、13項作品闖進決賽，預計12月前往日本茨城縣筑波未來市參加最終決選。若桃園米能在日本獲獎，對桃園農業而言將是一個新的里程碑，代表桃園注重生態的農業生產環境、智慧農業以及結合農業科技的生產技術已經躋身世界的前段班，對桃園而言將是很大的肯定。農業局和農會的努力之下，桃園好米未來可望不僅在琉球，也能進入日本四國、神戶、北海道等更多通路，讓世界各地都能品味來自桃園的稻香與驕傲。



農業局長陳冠義表示，桃園好米出口至日本沖繩農業生產法人株式會社，未來將於日本市場進行碾製加工與銷售，此批稻米全程通過有機驗證及農藥殘留檢測，並由市府、農會、產銷班共同完成烘乾、冷藏、報關及公證等完整程序，象徵桃園在地農業正式與國際接軌。市府首次辦理稻米外銷日本示範計畫，未來將持續累積外銷經驗，並以此為基礎，向農業部農糧署爭取「稻米外銷市場拓展行銷計畫」補助，建立長期出口機制，推動更多桃園優質稻米進軍海外市場。