桃園稽查民營市場消安過半不合格 違規恐吃「這2處分」

桃園市長張善政今（7）日上午主持市政會議，聽取消防局及經發局「桃園市傳統市場消防安全」專題報告後表示，市府各局處將持續合作，針對消防安全、用電管理、道路占用及交通維護等問題，強化管理與整頓，輔導傳統市場持續提升服務品質及營運安全。

張善政提到，傳統市場攤商熟識顧客，即使多年後再訪仍能感受到濃厚的人情味，是超市無法比擬的特色。然而，市場隨著歷史發展，也累積環境衛生、用電安全及攤位合法性等管理問題，市府將積極輔導管理，讓全市傳統市場能夠永續發展。

消防局表示，各縣市傳統零售市場曾陸續發生火災案例，顯示市場在公共安全及法規管理上仍存在挑戰，在去（114）年11月5日南門市場火災後，消防局隨即頒定市場消防安全檢查及安全管理加強計畫，涵蓋全市25處公營市場及36處民營市場，共計61處，加強檢查消防安全設備、用電安全、液化石油氣及違規查報，並持續進行用火用電安全宣導。

消防局進一步指出，市府用電安全檢查重點包含即時掌握異常徵兆、加強電線管理及定期專業檢測，經檢查，公營市場除南門市場重建外，其餘設備均符合規定；民營市場36處中，19處不符合規範，主因包括缺乏管理組織、改善成本高、長期用電行為缺乏管理，以及部分市場屬違章建築，導致軟硬體設備未經檢測。市府針對民營市場將依風險分級納入管理體系，全面要求提升消防設備，針對拒不配合或違規市場，將依法採取斷水斷電或配合違章建築拆除，確保公共安全。

經發局表示，自南門市場火災發生後，市府立即啟動跨局處協調機制整合資源，去年11月7日邀請結構技師及建築師到場勘查，並多次召開災後重建會議，確保重建工作有序進行，同時舉辦地方說明會，積極與攤商及在地居民溝通重建進度。各局處分工也相當明確，環保局完成市場清消及廢棄物清運，建管處完成違章建築拆除及圍籬設置，地政局確認公有地及私有地界限，以及警察局維持周邊道路秩序並取締違規停車、違規攤販等。

經發局提到，此次火災造成市場屋頂及攤位大規模損毀，初步統計共42攤完全受損，目前重建工作進展順利，鋼構設計的臨時市場攤位預計於1月20日至1月27日完成設置，攤商將於完成設置後進駐，確保攤商能在過年前復業，市府同時也推出自今年2至5月共4個月免收攤位費措施，並提供受損攤商3萬元救助金，協助攤商支應災後緊急生活與營運周轉所需。

