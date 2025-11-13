桃園空服員工會明(14)日赴民航局陳情 籲立即重啟修法保障勞權 - https://www.watchmedia01.com

勞資爭議不斷！空服員籲民航局落實航權審查與勞動監管。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市空服員職業工會將於明（14）日上午赴民航局陳情，呼籲主管機關正視國籍航空長期違反勞動法令、「壓榨」空服員與機組員的問題，要求立即重啟修法、強化監管，以免飛安再度亮紅燈。

桃園市空服員職業工會表示，《航空器飛航作業管理規則》早於105年曾召開修法公聽會，原擬強化空服員飛時上限與時差保護、明確規範休息設備等，但因資方壓力至今無下文。十年間航空業勞資爭議頻傳、過勞問題惡化，民航局不應再屈就資方，應儘速修法保障勞動權益。

工會指出，現行規定雖允許機組員過勞可拒絕執飛，但因懲處壓力，多數人不敢主張。工會要求修法明定，若因過勞拒飛，不得視為請假或遭不利對待。此外，《國際航權分配及包機審查綱要》雖將「機組員能量」列為審查項目，但實務上形同虛設。工會呼籲民航局應從嚴審查，凡航空公司人力不足、休假違法或限制員工請假者，應列為不符航權條件。

工會痛批，國籍航空違反《勞基法》等法令屢見不鮮，最高罰鍰僅150萬元，對獲利動輒數十億的業者形同無感。真正能制衡的主管機關是民航局，應將違法紀錄納入航權分配評估，並依《民航法》裁罰，杜絕違法常態化。

明日上午10時，桃園市空服員職業工會將聯合多個航空產業工會與友會團體，預計號召上百名空服員至民航局前陳情，呼籲政府別再放任國籍航空違法壓榨勞工，應勇於啟動修法、嚴格執法，守護勞權與飛安。(圖/下載自桃園市空服員職業工會臉書)