桃園空服員工會赴勞動部陳情 籲修法保障勞工請假權益
桃園市空服員職業工會今(30)日聯合長榮航空企業工會、中華航空企業工會，近百位長榮、華航空服員集結勞動部，醫療業、軌道業等工會也都到場聲援，共同支持「生命無價、請假無罪」，請勞動部修法保障空服員、保障全體台灣工人的請假權益，應明文禁止雇主影響請假員工的考績或為其他不利處份。
勞動部現場答覆工會，確定會啟動法制化研擬，保障工人的請假權和健康權，空服員工會進而主張，雇主能用來限制台灣工人請假的手段很多，為讓修法細節落實空服員、對各行各業工人的保障，勞工請假規則的修法研商會議，應邀請桃園市空服員職業工會參與，勞動部也現場允諾，會邀桃園市空服員職業工會參與。
空服員工會也公布後續規劃並指出，法律是工人權益的基本保障，工會將全力準備和監督勞動部的修法內容，同時，工會知道沒有修法保障，長榮航空完全置之不理，就算修法保障，長榮航空違法紀錄也是劣跡斑斑，工會再來也會前往最有權力約束長榮航空的交通部民用航空局、以及放任長榮航空惡整空服員的桃園市政府，集結陳情。最後，工會感謝全體會員、友會團體、長榮航空馬拉松上萬跑者、社會大眾一起支持空服員「生命無價、請假無罪」。
