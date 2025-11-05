桃園站前商圈齊心淨街，「菸蒂不落地」行動打造乾淨門戶新形象。（環保局提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市環保局為營造整潔舒適的城市門戶，五日上午在桃園新光三越站前店廣場舉辦「桃園火車站商圈淨街暨菸蒂不落地宣誓活動」，號召桃園火車站、衛生局、警察局、區公所、商圈店家、計程車業者、宮廟及環保志工隊等超過二百人共同參與，以實際行動展現打造無菸蒂環境的決心。

環境管理處張書豪處長表示，桃園火車站是全市最繁忙的交通樞紐，每日進出人次超過五萬，環境整潔與否直接影響城市形象。為打造乾淨舒適的城市門戶，環保局與桃園市計程車客運商業同業公會合作，向站前排班司機發放「環保熄菸袋」，並宣導菸蒂對環境造成的污染及清潔維護的重要性，同時鼓勵司機成為前線宣導員，主動向乘客推廣「菸蒂不落地」理念。

桃園車站前四里環保志工隊與桃園景福宮也共同參與清掃，沿中正路一路至景福宮完成大規模淨街行動。環保局並透過桃園市商圈產業聯合會與站前商圈文化觀光發展協會，推動商圈店家建立環境自主管理制度，讓店家自主維護周遭環境成為常態，逐步提升街區整體形象。

商圈理事長廖敏榮表示，感謝市府與商圈店家合作進行環境整理，期許商圈環境與經濟共榮；計程車工會理事長李樹木則表示將帶領司機響應環保，一起提升站前商圈環境整潔，促進區域經濟發展，樹立桃園市優質商圈典範。

環保局表示，桃園站前區域是外地旅客對桃園的第一印象，市府將持續結合公部門、商圈與民間力量，推動「菸蒂不落地」及街道清潔行動，期盼從商圈開始，延伸至全市各地，讓「乾淨桃園、全民參與」成為城市日常。