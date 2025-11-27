桃園笨港國小獲鄉土歌謠三語冠軍 進軍全國賽

桃園新屋笨港國小在桃園市114學年度鄉土歌謠比賽獲得三個組別的優等第一名

笨港國小合唱團將代表桃園市進軍全國賽

桃園市新屋區笨港國小參加桃園市114學年度鄉土歌謠比賽中，成績亮眼。校方表示，合唱團成員雖然只有18人，但分別在「東南亞語系類」、「臺灣客語系類」、「臺灣台語及馬祖語系類」三個組別獲得優等第一名，為偏鄉教育寫下驕傲的一頁。

笨港國小表示，學校位於桃園新屋永安漁港旁，是一所與海洋為鄰的客語生活學校，師生加起來不到百人。學校合唱團成立於2018年，指揮林雅欣老師表示，孩子們從一開始怯生生地開口，到如今能自信地詮釋三種語言的歌謠，不僅學會歌唱，更學會如何相信自己，大家在排練教室裡，用最真誠的聲音，唱出遠大的世界觀。

笨港國小指出，為了這次競賽，學生們挑戰三種不同語系的鄉土歌謠，其中較困難的是「東南亞語系組」的馬來民謠《Wau Bulan（月亮風箏）》，合唱團以無伴奏形式演出，節奏自由、語音細膩，團員們靠著平時練習的默契與精準的聽力維持音準。更值得一提的是，這是他們第一次以盤腿坐姿演唱，一邊唱一邊記動作，還得同時掌握節奏，相當不容易。即便如此，他們從不放棄，反覆聽老師錄音、對照影片，一句一句地修正，只為讓每一個音與動作都更貼近完美。

林雅欣老師表示，孩子們在練習時要同時掌握三種語言的發音與文化背景。初期，陌生的語言讓他們跌跌撞撞，但他們始終不輕言放棄，在放學後勤加練習，這份堅持讓人相當感動。而在競賽結果揭曉，得知合唱團獲得三項第一名，學生們從難以置信到開心尖叫，再到紅著眼睛、靜靜落淚，這是他們最為感動的時刻。

笨港國小校長張振松校長表示，偏鄉的孩子雖然起點不同，但在桃園市教育局長期關注偏鄉教育與美感扎根下，有機會在海風中種下音樂的種子。