桃園第二場授證暨歲末祝福
桃園區第二場授證暨歲末祝福，今天下午在慈濟桃園靜思堂舉行，包括環保志工、榮董，以及新受證慈誠委員，超過2千人領受祝福，歲末年終之際，感恩過去平安健康，而迎接新一年度，上人期盼人人持續用誠意，行入人群，發揮大愛良能。
「四大不調災難起。」
風災橫掃，大地眾生，遍體鱗傷，佛法能量，澆灌茁壯。「在苦難中長養慈悲。」
慈濟志工 何佳齡：「人醫會 那就會也可以，及時去介入做一個救援的動作，那甚至是災後的重建，或者是身心的一個撫慰，也是很必須的。」
證嚴上人開示 ：「看看我們大愛電視台，相信大家都有在看，看天下的生態，台灣 雖然地方小，但是 我們有福，因為社會祥和，天下平安，我們台灣的經濟，也是算富有。」
受證，喜悅的時刻，為慈濟人間菩薩，增添生力軍，更為台灣凝聚福氣，同一套制服下，各自擁有造福社會的大良能。
慈濟志工 何佳齡：「我目前在大園衛生所服務，擔任護理長 那在衛生所，已經服務22年。」
慈濟志工 何佳齡：「我在8年前加入了人醫會，那在2年前決定了，要開始見習及培訓，那也因此開始茹素。」
慈濟志工 何佳齡：「推廣給民眾知道說，茹素是對自己的身體，是沒有害的 甚至是對於，自己的健康是有幫助的，因為我自己的膽固醇，就從此就降低了。」
慈濟志工 蘇怡真：「我是國中英文老師，從事教職27年。」
慈濟志工 蘇怡真：「演繹當中有一些佛法，然後有時候會去思考，對於我的教學還有工作上面，可以讓我的能量再提升。」
證嚴上人開示 ：「因為我們日日都是用歡喜心，用造福人群的誠意，慈濟人 都是用愛的造福人群。」
「只要需要的地方，慈濟 都會在，大慈大悲無量義，靜寂清澄如琉璃。」
無量義、法髓誦，千人入經藏、演繹眾生生，傳法脈、誓願行。證嚴上人開示 ：「要這樣的用力用愛，真是很可貴，看入經藏 節奏那麼的合齊，相信 無量義經，在人人的心版裡，很明朗的印記在心裡。」
「上人的願 我來擔，我來擔，我來擔。」
蕭志傑 林立一 桃園報導
更多 大愛新聞 報導：
香港大火死傷慘重 慈濟關懷研擬發放
環保訪視無畏施 慈濟家庭善愛相續
其他人也在看
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 8 小時前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 12 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 6 小時前
影/台中土地公廟全燒光是「2屁孩縱火」！主委欲哭無淚
台中市西區鄰近某公園旁的一處土地公廟，是該區的信仰中心之一，昨（26日）晚間10點38分左右不明原因猛烈狂燃，最後整間廟全燒光，土地公神像跟廟內所有裝潢通通付之一炬，經調查是人為縱火，2名嫌犯竟然年僅10歲、13歲。中天新聞網 ・ 7 小時前
悲劇！台中年輕母跟男友吵架 把新生男嬰丟下樓｜#鏡新聞
去年11月底，台中太平區發生悲劇，夏姓女子因為和男友吵架，竟然把剛出生的兒子，從11樓往外丟，導致嬰兒墜落，全身多處骨折、臟器損傷死亡，檢方偵結，依殺人罪起訴夏姓女子。鏡新聞 ・ 20 小時前
香港大埔宏福苑世紀大火！延燒多棟原因曝
[NOWnews今日新聞]香港大埔住宅大樓宏福苑今（26）日下午發生嚴重火災，傍晚升級至最高等級的五級大火，目前已知造成至少13人死亡與16人受傷，一名37歲消防員罹難，許多住戶告訴港媒，事發當下爆炸...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
黃子佼被害者「35暴增至2000人」律師揭二審法官判決玄機：很有智慧
知名藝人黃子佼被查出持有上千部未成年性剝削影片，案件於（25）日二審改依《個人資料保護法》判處1年6月，緩刑4年，黃子佼另發出聲明稱跟全數被害人達成和解，消息曝光引起網友討論，劉韋廷律師分析案件時表示，他認為二審法官相當有智慧。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車
社會中心／王毓珺 劉毓琦 台北報導權利車亂象，成為治安隱憂！刑事局警方，從今年1月，三環幫老大劉憲治的命案中發現，嫌犯接應的車輛都是權利車，追查後得知，過去三環幫以融資公司結合二手車商，層層剝削被害人進行詐騙，總共超過200人受害，警方也查扣232輛權利車，是史上最大宗的權利車案件。大批除暴特勤隊員，荷槍實彈、全副武裝，來到偏僻郊區，準備破門攻堅。只見大門鎖的相當牢固，員警費了一番力氣才破門，因為這裡竟然是詐騙集團的據點。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）警方同時兵分多路，也來到代辦公司，裡面的人看到員警，神色驚慌還想裝傻，但他們跟詐騙集團都是同夥。山坡地上停了超過232部的權利車，市價超過1億元，警方破獲全台史上最大宗的權利車扣押案件，起因是從三環幫老大劉憲治命案中發現，接應車輛都是權利車，擴大追查下逮到吳姓主嫌，是三環幫幹部，在社群上張貼放款廣告，吸引民眾借款。有房有車，就以資訊差賺高額手續費詐騙。如果名下沒有借貸物，就會推薦到同集團的車行買車，第一層先扣下車貸費用，隨後第二層再找配合的融資公司借貸，騙取高額手續費，超過2百人被害，大多都是職業軍人跟公務員。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）刑事局偵查第二大隊大隊長李泱輯：「總共查扣了232台的一個權利車，這個案子比較特別的是，我們最後把這232台權利車，都順利的還給了被害人，就是這個車貸公司。」過去權利車查扣案件，被害人提告都不成，直到這回，警方把6間二手車、行銷貸款等公司連結在一起，才成功將人一網打盡。原文出處：破獲全台最大權利車詐騙！ 刑事局曝「層層剝削手法」 更多民視新聞報導轎車衝撞機車後肇逃 駕駛投案稱"車況不熟釀禍"毒鴛鴦太猖狂！掛假車牌兜售安毒 台南刑警火速破獲毒窟逮人懸掛假車牌四處販毒 警逮毒鴛鴦起獲安毒與依托咪酯民視影音 ・ 8 小時前
香港大火開始追責！涉案工程公司被查抄
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑大火，傷亡人數持續攀升，37歲的消防員何偉豪因此殉職，生前陽光溫暖的形象深植同事心中，不少同袍都含淚哀悼，希望他一路好走。與此同時，香港政府也展開究責行動，不只以「...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
黃子佼算輕判？律師嘆「4年賭1事」：這個緩刑確實不好拿
藝人黃子佼被控非法購買、持有未成年人性影像案，高等法院25日二審判決黃子佼1年6月有期徒刑，緩刑4年，全案可上訴。而開庭前夕，他也透過律師表示「已與全數被害人和解」。對此，律師李怡貞也感嘆「雖然是拿到緩刑，這個緩刑確實不好拿」，就是賭他這四年能不能克制自己。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
桃園的深秋旅拍 黃金楓林、仙草花海、遊船環湖賞秋色！6條路線享受最美季節
深秋的桃園宛如被金色魔法輕輕覆蓋，無論是染上迷人暖橙調的楓林，還是浪漫飄逸的紫色仙草花海，都讓旅人一走進就忍不住按下快門。今年特別推薦 6 條深秋旅拍路線，從金黃滿載的山林、湖光倒影的遊船體驗，到隱藏版的田園小徑，每一步都是充滿季節感的風景。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 5 小時前
香港大火、工人抽菸片瘋傳！外媒再批竹鷹架
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火，截至27日清晨8點左右，已知造成至少44人死亡，279人失蹤，死傷人數恐持續攀升，關於起火原因，不少香港人指控疑似與工人不聽勸阻，在施工地抽菸有關，相關影...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
海軍女士官墜樓亡…母來不及見最後一面：曝生前罣礙
上有老下有小。高雄左營區昨（25）日上午驚傳一名女子墜樓死亡；經確認，死者為28歲海軍陸戰隊女士官，休假期間，陳屍在基地外宿舍草皮，母親接獲通知趕到醫院，卻沒能見上最後一面淚崩。據悉，死者生前獨立扶養小孩，噩耗降臨，該如何向小孩解釋，媽媽已不在的事實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港大火／37歲消防員殉職！官方FB「換黑白照」全網鼻酸
國際中心／周希雯報導香港新界大埔區住宅大樓「宏福苑」昨（26日）下午發生嚴重火災，疑似是外牆維修棚先起火，且在風勢助長下越燒越大，令火勢迅速延燒波及7棟大樓，被官方列為最高等級的「五級火警」，直到今（27日）清晨仍有部分大樓的火勢還未完全撲滅。目前已知至少44人死亡、66人送醫，至少279人下落不明，其中1名死者正是37歲消防員何偉豪，隨著惡火令英勇消防員殉職的噩耗傳出，香港消防處的頭像已改為黑白照，不少民眾也湧入留言致敬，「祝願所有消防員安全回家」。民視 ・ 9 小時前
裝甲兵失聯6天獲救 搜救員利用基地台"握手"訊號找人
中部中心 ／ 中部綜合報導陸軍10軍團江姓裝甲兵，在山區失聯六天，幸運獲救。搜救人員透露，為了找人，他們拿著同款電信門號上山，依循同樣的登山路線找人，透過手機和基地台的"握手"訊號，縮小範圍。此外，裝甲兵除了摔落的地方有溪水，他還帶了3根能量棒與哨子等救命神器，才能奇蹟生還。裝甲兵在失聯六天獲救 搜救隊員透露 利用基地台的握手訊號比對找人。（圖／翻攝畫面）獨自登山江姓裝甲兵，順利獲救，躺在擔架上被送出來，意識清楚，雙手合十向搜救隊員致謝，失聯六天成功獲救，外界好奇，搜救隊員除了徒步搜尋，是怎麼利用科技幫忙找到人？關鍵就在手機和基地台的連線訊號，也就是俗稱的握手，搜救隊員比對訊號，發現江姓男子，可能下山時，沒有按照原規劃路線下山，加上，知道他在八仙山，腳有抽筋的狀況，疑似想抄近路趕快下山，最後不慎摔落270公尺深的土坡。裝甲兵身上帶有能量棒 他說共有三根 一天吃半根 撐到搜救隊員找到他。（圖／民視新聞）搜救隊員，利用科技找人，另外他這六天是怎麼渡過的？也令人好奇，因為摔落山坡，包含士兵的，眼鏡、頭燈和手機，全都噴散。也好險，他背包內有帶上能量棒，掉落地方剛有溪水，以及哨子狂吹，讓他保住一命3根能量棒一天吃上半根，餓了就喝溪水，靠著撐下去的信念，終於等到搜救隊員發現了他。江姓裝甲兵，登山經驗不算豐富，這次挑戰獨攀差點回不來，所幸平安獲救，目前在醫院休養，替這起山域驚魂，畫下句點。原文出處：裝甲兵失聯6天獲救 搜救員利用基地台「握手」訊號找人 更多民視新聞報導台中八唐縱走失聯！陸軍十軍團裝甲兵施2招 引搜救人員成功尋獲裝甲兵獨攀「八唐縱走」滑墜溪谷 失聯6天奇蹟獲救藍白別唱衰！政院通過1.25兆軍購特別預算 顧立雄：已獲DSCA報價民視影音 ・ 3 小時前
香港大火／宏福苑大火！37歲消防員殉職7人傷 黃秋生4字留言為香港消防打氣
香港新界大埔區宏福苑昨（26日）下午發生嚴重火災，多棟大樓被焚毀，造成重大傷亡。一名參與救援行動的37歲消防員不幸殉職，另有7名消防人員受傷；因事故嚴重，消防當局將火警列為5級（最高級）緊急事故。消息傳出後，香港演員黃秋生也在臉書發文，向前線救災人員表達敬意與哀悼。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
LIVE／還在燒！香港宏福苑27樓又有火苗竄出 雲梯車升空灌救
即時中心／林韋慈報導香港新界大埔昨（26）日宏福苑大火已持續20個小時，但火勢仍未完全控制；死亡人數已更新為44人、279人失聯，一名消防員已殉職。相關單位在建築外發現不防火裝修材料，懷疑就是這些材料讓火勢迅速蔓延；3名建築公司的高層已經涉誤殺被捕。民視 ・ 10 小時前
阿布達比轉機「被警帶走失聯3天」台男找到了 妻子報平安：在杜拜警局
雲林一對陳姓夫妻23日從桃機起飛至中東旅遊，在阿布達比轉機時，丈夫陳男無故遭警察帶走，失聯至今。由於家屬求助外交部無果，只好在PTT發文求救。全案經媒體報導後，今（27日）傳來好消息，陳男妻子楊女透露，丈夫目前人在杜拜警局，但案情須聘請律師才能進一步了解。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前