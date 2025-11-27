桃園第二場授證暨歲末祝福

桃園區第二場授證暨歲末祝福，今天下午在慈濟桃園靜思堂舉行，包括環保志工、榮董，以及新受證慈誠委員，超過2千人領受祝福，歲末年終之際，感恩過去平安健康，而迎接新一年度，上人期盼人人持續用誠意，行入人群，發揮大愛良能。

「四大不調災難起。」

風災橫掃，大地眾生，遍體鱗傷，佛法能量，澆灌茁壯。「在苦難中長養慈悲。」

慈濟志工 何佳齡：「人醫會 那就會也可以，及時去介入做一個救援的動作，那甚至是災後的重建，或者是身心的一個撫慰，也是很必須的。」

廣告 廣告

證嚴上人開示 ：「看看我們大愛電視台，相信大家都有在看，看天下的生態，台灣 雖然地方小，但是 我們有福，因為社會祥和，天下平安，我們台灣的經濟，也是算富有。」

受證，喜悅的時刻，為慈濟人間菩薩，增添生力軍，更為台灣凝聚福氣，同一套制服下，各自擁有造福社會的大良能。

慈濟志工 何佳齡：「我目前在大園衛生所服務，擔任護理長 那在衛生所，已經服務22年。」

慈濟志工 何佳齡：「我在8年前加入了人醫會，那在2年前決定了，要開始見習及培訓，那也因此開始茹素。」

慈濟志工 何佳齡：「推廣給民眾知道說，茹素是對自己的身體，是沒有害的 甚至是對於，自己的健康是有幫助的，因為我自己的膽固醇，就從此就降低了。」

慈濟志工 蘇怡真：「我是國中英文老師，從事教職27年。」

慈濟志工 蘇怡真：「演繹當中有一些佛法，然後有時候會去思考，對於我的教學還有工作上面，可以讓我的能量再提升。」

證嚴上人開示 ：「因為我們日日都是用歡喜心，用造福人群的誠意，慈濟人 都是用愛的造福人群。」

「只要需要的地方，慈濟 都會在，大慈大悲無量義，靜寂清澄如琉璃。」

無量義、法髓誦，千人入經藏、演繹眾生生，傳法脈、誓願行。證嚴上人開示 ：「要這樣的用力用愛，真是很可貴，看入經藏 節奏那麼的合齊，相信 無量義經，在人人的心版裡，很明朗的印記在心裡。」

「上人的願 我來擔，我來擔，我來擔。」

蕭志傑 林立一 桃園報導

更多 大愛新聞 報導：

香港大火死傷慘重 慈濟關懷研擬發放

環保訪視無畏施 慈濟家庭善愛相續

