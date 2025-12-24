桃園第二市政園區拍板中路 凌濤：城市發展的重中之重

桃園市長張善政今日出席就職3周年記者會，宣布桃園第二行政園區將落腳中路車站。圖：市府提供

桃園市長張善政今(24)日出席就職3周年記者會，宣布將於中路車站打造桃園第二市政園區。凌濤臉書發文表示，桃園區市民期待已久的第二行政園區規劃落腳中路，這項建設發佈牽涉都是升格之後的架構，是桃園發展的重中之重。

凌濤臉書發文表示，這項建設發佈牽涉都是升格之後的架構，是桃園發展的重中之重。圖：截自凌濤臉書

凌濤說明，桃園升格為直轄市，不只是行政層級的改變，更是城市治理與空間結構全面升級的關鍵時刻。他們關心已久的第二市政園區選址中路，今日正式啟動，感到非常的欣慰；他們將全力以赴，為市民打關最好的市政建設品質。

第二市政園區啟動也是桃園實踐「升級版大眾運輸導向城市開發」的重要里程碑，在鐵路地下化施工期間，市府同步規劃站區周邊土地使用，中路車站整體開發區約125公頃，將市政服務、交通建設與都市轉型一次整合到位。第二市政園區與鐵路工程併行規劃，解決使用超過40年的舊市府空間不足問題，讓市政量能跟上桃園成長的速度。

第二市政園區用地約7.68公頃，規劃市政服務大樓與市議會兩大核心公共設施，象徵桃園行政中樞的全面升級。沿著鐵路下地後的園道軸線，將同步發展新的商業服務軸帶，導入金融與大型商業設施，讓市政服務與商業機能即時互補，帶動整個中路生活圈的成長與活絡。

凌濤也強調，更重要的是，整體規劃同步納入住宅政策，社會住宅儲備用地約6.18公頃，並在土地使用管制中明定建商須提供可負擔住宅，結合托嬰、銀髮等全齡公共設施，讓在這裡工作、居住的市民與家庭，都能被好好照顧。未來，中路車站整體開發將落實「15分鐘城市」理念，整合軌道運輸、道路系統與人本交通，讓步行、腳踏車與大眾運輸就能完成生活所需。市府同步規劃鐵路沿線各站的發展定位，逐步導入不同層級的公共設施。

凌濤說，「站站有公設、站站都有家」讓桃園邁向宜居、宜業、宜養的城市，他們要盡全力把年輕人留在桃園，這也是老桃園人都發局長江南志，大家共同的理念。他們會和張善政一起努力，在推動建設的同時，持續監督、嚴格把關，支持市政府用高品質建設回應市民期待，讓桃園升格後的每一步發展，都走得穩健、走得長遠。

