桃園第二行政園區將落腳中路 謝美英：3大困境待解決

桃園市議員謝美英指出，未來行政園區進駐，路幅寬度肯定是大挑戰，不能讓新的市政園區每天塞爆。圖：謝美英提供

桃園市議員謝美英今(6)日質詢時關心桃園第二行政園區議題。謝美英指出，市長張善政在就職三周年宣布第二行政園區和市議會將落腳中路，印證她上個會期的預告成真。然而，謝美英提醒，桃園目前有三大不足，公共運輸不足、停車位不足、道路路幅不足，新的行政園區務必要解決這三大困境，以民眾視角，全方位規畫，減少民眾洽公不便。

市府宣布，未來第二行政園區配合中路都市計畫整體開發，打造新的行政商業樞紐，並結合軌道建設打造未來城市核心，整合道路系統、捷運等大眾運輸工具，完成「桃園黃金軸線」。都發局長江南志表示，第二行政園區是桃園未來發展重要關鍵，目前已在內政部都委會進行審議，農曆年前可以完成第四次審議，預計可能要再一次審議過後即可進入土徵小組及大會。希望明年初都市計畫可以完成一個段落，看得到實質期程。

謝美英指出，桃園號稱六都、是國門之都，卻連一條八線道的大馬路都沒有，未來行政園區一落腳，不是二、三十年的事，交通局在公共運輸、道路規畫、停車需求三大項都不宜以滾動式檢討來進行，必須一次到位。

謝美英說，軌道運輸在國際路這一段是比較扭曲的，在沿著軌道的平行有四個道路出入口，但只有一線車道，國際路每天塞車，尤其往市區省道方向走走停停，幾乎可以用匍匐前進來形容。未來行政園區進駐，路幅寬度肯定是大挑戰，不能讓新的市政園區每天塞爆。

江南志回應指出，騰空路廊的動線持續檢討規畫中，中路車站開發案拍板之後有許多建設、路網都要一併規畫，大眾運輸也持續思考是否有新的捷運路線。捷工局長劉慶豐則透露，鐵路地下化之後，不排除桃園將有輕軌。

謝美英要求，目前府前地下停車場經常塞爆，中路連路邊停車格都不足，未來，提升大眾運輸運量，規畫完整的路網系統，攸關第二行政園區、也是桃園未來重大發展的最大因素，市府不可不慎。

