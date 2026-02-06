桃園第二行政園區落腳中路！捷運局鬆口「雙捷運」計畫

桃園市長張善政就職三周年時宣布「第二行政園區」確定落腳中路車站整體開發區。(都發局提供)

桃園市長張善政就職三周年時宣布「第二行政園區」確定落腳中路車站整體開發區。桃園市議員謝美英6日質詢時示警，雖然她上個會期的預言成真，但桃園面臨「公運、停車、路幅」三大不足，若未妥善規畫，新園區恐成交通災難。捷運工程局長劉慶豐則首度透露，鐵路地下化後的騰空路廊，不排除規畫輕軌，並研議將捷運銀線、棕線延伸至中路，打造雙主線路網。

謝美英指出，她早在上個會期就預告第二行政園區將選址中路，如今張善政市長正式宣布，印證她的看法。但她話鋒一轉，直言桃園雖號稱國門之都，卻連一條八線道的大馬路都沒有，目前市府周邊停車一位難求，中路特區連路邊停車格都不足，未來行政園區進駐，交通衝擊非同小可。

「現在國際路塞車，我每天幾乎是匍匐前進！」謝美英批評，國際路沿著軌道平行有四個出入口，卻只有一線車道，路型扭曲且狹窄。她要求市府針對公共運輸、道路規畫及停車需求必須「一次到位」，絕不能用「滾動式檢討」當藉口，否則屆時行政園區啟用，將是市民噩夢的開始。

都發局長江南志表示，第二行政園區都市計畫目前正在內政部都委會審議，預計農曆年前完成第4次專案小組會議，力拚今年中進入大會審查，最快明年初完成都市計畫。他強調，未來將配合中路車站開發，重新規畫國際路路型、延伸中平路並新增國道2號匝道，串聯南北桃園路網。

針對大眾運輸匱乏的疑慮，捷運工程局長劉慶豐透露，配合鐵路地下化工程，原有的地面騰空路廊將研擬規畫「輕軌」系統。捷運局進一步說明，已啟動第二階段路網修正，構想中包括利用台鐵騰空路廊將「捷運銀線」往中路延伸，甚至可一路通往平鎮車站；此外「捷運棕線」延伸線也研議延伸至台鐵中路站。劉慶豐表示，希望能以「雙主線」模式匯聚中路特區，相關路網修正案正上網招標中，預計今年3月開標。

都發局補充，未來第二行政園區採「出站即市府」概念，並秉持「站站有公設、站站都有家」的TOD＋發展模式，將在車站生活圈規畫一定比例的社會住宅與可負擔住宅。市府承諾將與交通局、捷運局密切合作，強化連結現有市府園區與新園區的接駁，確保服務不中斷，將中路打造為桃園未來的「黃金軸線」。

