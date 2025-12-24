桃園第二行政園區落腳中路！30層大樓＋市議會同步規劃

第二行政園區緊鄰1-4埤塘，張善政讚完工後的行政大樓，生活機能與景觀比起其他縣市，絕對有過之而無不及。(都發局提供)

桃園市長張善政24日宣布「第二行政園區」配合鐵路地下化，落腳中路車站整體開發區，不僅將興建至少30樓的行政大樓與市議會2大公設，也將引進國際金融與商業設施，並融入全台首創的「可負擔住宅」，打造桃園市政服務總樞紐，他讚該地緊鄰1-4號埤塘，生活機能和「傍水」景觀一定遠優於其他縣市。

張善政感性表示，有政界前輩曾說在桃園待了大半輩子，對桃園最大期待就是擁有一個完善的行政園區，這句話他始終放在心裡，經過1年謹慎評估，選定距離現有市府園區近、且能補足使用超過40年舊辦公空間不足的中路車站區，「中路行政園區緊鄰1-4號埤塘，不敢說是依山，但一定傍水！」，完工後的行政大樓，生活機能與景觀比起其他縣市，絕對有過之而無不及。

桃園市長張善政24日宣布「第二行政園區」配合鐵路地下化，落腳中路車站整體開發區。(蔡依珍攝)

都發局長江南志表示，中路車站整體開發區總面積約125公頃，目前多為農地，市府正報請內政部都市計畫委員會專案小組審議，將採區段徵收方式開發。而第二行政園區位於國際路二段，介於鐵路與埤塘之間，機關用地達7.68公頃，依容積率與面積計算，預計興建至少30層樓以上的指標性建築，未來也將要求鐵道局配合，讓車站出口與建築物內部直接整合，實現如「新板特區」般便捷的無縫轉乘體驗。

江南志指出，這不只是行政中心的遷移，更是升級版「TOD＋」的實踐，沿著鐵路地下化後的綠園道，將規畫全新的商業軸帶，預計引進國際級金融服務與大型商業設施，讓行政服務與商業機能即時互補，園區內更特別規畫6.18公頃的社會住宅儲備用地，並明定建商開發時需提供「可負擔住宅」，落實張善政讓年輕族群買房減壓的政見。

配合鐵路地下化進度，中路車站預計123年9月通車，中路車站整體開發區預計116年完成都市計畫審定，第二市政園區建設將併同後續區徵工程同步進行，預計120年啟動整體工程，目標希望在鐵路地下化綠園道完成時，同步完成第二市政園區工程。

未來中路整體規畫將落實「15分鐘城市」理念，整合大眾運輸軌道、道路系統，讓市民透過步行或單車即可完成就業、就學與生活需求。

張善政強調，中路車站的定錨是翻轉桃園的起點，市府同步針對鐵路地下化沿線各站定位，確保「站站有公設、站站都有家」，這條長達16公里的「桃園黃金軸線」，將帶領桃園穩健邁向2030年的城市新核心。

