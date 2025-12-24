桃園第二行政園區 落腳中路

桃園市長張善政（左三）就職滿3周年，24日以「總工程師」自居，回顧3年政績，並提出5大願景。（蔡依珍攝）

桃園市長張善政就職3周年，24日以「總工程師」自居回顧智慧科技推動市政的承諾，更宣布第二行政園區將落腳鐵路地下化後的台鐵中路車站，結合「TOD+」與全台首創的「可負擔住宅」，成為桃園翻轉鐵路沿線老舊面貌的關鍵樞紐。

張善政感性表示，地方前輩對行政園區的期待，他始終銘記在心，經過1年選定中路車站區，距離現有市府近，且能補足已使用超過40年舊市府空間不足，「中路行政園區緊鄰1－4號埤塘，不敢說依山，但一定傍水！」生活機能與景觀比起其他縣市，絕對有過之而無不及。

都發局長江南志表示，台鐵中路車站整體開發區總面積約125公頃，目前多為農地，市府正報請內政部都市計畫委員會專案小組審議，將採區段徵收方式開發。而第二行政園區位於國際路二段，介於鐵路與埤塘之間，機關用地達7.68公頃，依容積率與面積計算，預計興建至少30層樓以上的指標性建築，未來也將請鐵道局配合，讓車站出口與建築物內部直接整合，實現如「新板特區」般便捷的無縫轉乘體驗。

「可負擔住宅是台灣住宅發展史重要里程碑，只能成功、不能失敗！」在居住政策上，張善政也宣布，桃園將創全台之先推動可負擔住宅，透過「去商品化」與「封閉市場」等制度設計，不跟隨市場無限制飆漲，確保住宅回歸居住本質。中路園區也特別規畫6.18公頃的社會住宅儲備用地，並明定建商開發時需提供「可負擔住宅」，落實讓年輕族群買房減壓的政見。

另外中壢體育園區正積極規畫招商，力拚明年BOT成功，未來將興建大型室內運動場與大巨蛋，補足南桃園的演藝與休閒機能。張善政也宣示扭轉桃園「無市立醫院」惡名，「市醫+三分院」落實醫療平權。交通部分則推動公車質與量的蛻變，明年起刷市民卡可免費搭乘「桃小巴」，目標2年增至200條路線，健全城市微血管。

「我們不只看4年、8年任期，更要為下一代鋪路。」張善政昨暢談26分鐘的5大願景，身為總工程師，他不在乎任內是否完工，重點在許給未來主人翁一個充滿希望的桃園，穩健邁向2030城市新核心。