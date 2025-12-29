桃園第一所！新屋社子國小推動永續教育 獲永久綠旗認證

桃園市多年推動永續教育並累積成果，在黑松教育基金會的協助下，綠旗認證數已連續四年全國第一。圖：環保局提供

環境部與美國環保署合作的「台美生態學校夥伴計畫」自103年推動以來，逐步在全國校園扎根。桃園市多年推動永續教育並累積成果，在黑松教育基金會的協助下，綠旗認證數已連續四年全國第一，目前已有11所學校取得台美生態學校綠旗認證。今年新屋區社子國小取得最高等級「永久綠旗（R3）」認證，為桃園市第一所達成此級別的學校，亦是永續教育推動上的重要成果。

桃園市目前已有11所學校取得台美生態學校綠旗認證。圖：環保局提供

環保局表示，社子國小自107學年度起參與台美生態學校計畫後，由師生共同進行校園環境盤點、議題研擬及行動方案規劃，從推動減塑行動、綠色午餐、生態棲地維護等措施，到依據校園特性建立種稻教學、食物議題教育、水資源管理、能源使用、生態觀察與棲地維護等跨領域內容，也推動「光盤行動」鼓勵學生適量拿取食物，將午餐吃光光，走向零廚餘校園，在推動廚餘源頭減量上值得鼓勵及肯定，展現校園永續行動的實際成果，也因此獲得「桃園市環境教育獎」，並將代表桃園角逐「國家環境教育獎」。

新屋區社子國小取得最高等級「永久綠旗（R3）」認證，為桃園市第一所達成此級別的學校，亦是永續教育推動上的重要成果。圖：環保局提供

環保局指出，桃園市11所綠旗認證學校對於推動資源回收、廢棄物、廚餘減量上均不遺餘力，以今年通過綠旗第二次認證(R1)的上湖國小及美華國小為例，上湖國小推動減塑與回收再利用，守護校園環境，並透過秤重廚餘、宣導適量取食，成功降低食物浪費，同時結合在地特色，從自種蔬果、窯烤料理到仙草手作與落葉堆肥，實踐從產地到餐桌的永續生活，培養學生環保與健康飲食意識；而文華國小發揮創意，將廢棄光碟、碎玻璃轉化為聖誕樹與馬賽克等環保藝術，賦予廢棄物新生命，並透過平時監測回收量、設立環保值星官及直播、行動劇宣導，落實減廢理念，並舉辦無塑園遊會，邀請家長與社區共同參與，攜手推動綠化校園與永續環保行動。

環保局強調，將持續與教育局及黑松教育基金會合作，協助更多學校參與臺美生態學校計畫，也將透過惜食教育、菜單優化、適量供餐、剩食打包等作法，來減少學校剩食的產生；另外也將以設計教案方式，入校宣講隨袋徵收政策，與學校師生一起將垃圾從源頭減量，讓桃園城市環境更美好。

