桃園第5期包租代管上路 首創5000戶主打給愛心房東與政策戶
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市第5期包租代管計畫開跑，桃市府住宅發展處表示，除了持續照顧住宅法保障的族群，更主打指定服務愛心房東與政策戶的租屋媒合，將優先服務年輕育兒小家庭、護理師、公車司機等政策照顧族群，本期初估將有5000戶租屋族獲益，辦理戶數為全國之冠，政策精準對焦也是全台首創。
住宅處表示，第5期包租代管總經費約7.2億元，提供媒合房東與房客的服務，並協助房東修繕出租房源，其中，中央補助5.8億元、桃市府自籌2成經費約1.4億元，在住宅法保障的族群之外，本期將一般戶改由政策戶取代，本府第五期計畫強調除持續照顧住宅法保障之族群，納入政策戶的對象不僅配合婚育政策，也因地制宜增加多個族群的政策戶，包含三代同堂、育有1名未成年子女家庭、新婚家庭、護理師、公車司機、新住民、原住民、45歲以下青年等族群。
住宅處表示，桃園本次計畫將有5000戶媒合規模，逼近台北市、新北市、台中市和高雄市等4都的合計5600戶的總規模；而桃園市自2018年率先配合中央試辦包租代管政策，前4期由中央全數補助，桃市府開發案源於第1線服務，第1期共媒合1173件、第2期1394件、第3期5155件、第4期1萬8264件，前4期累計媒合共2萬5986件。
住宅處補充，包租代管由市府公開招標，委託專業物管公司幫房東管理房子，包含有包租包管、代租代管兩種形式，協助房東媒合符合資格房客，本次有7家得標業者執行第5期計畫，同時鼓勵愛心房東加入，參與包租代管的房東享有房屋稅率優惠、房屋修繕補助，另對於提出租房源給法定弱勢戶，租屋修繕費用本期也有較高的補助。
住宅處表示，市府自開辦包租代管以來，已完成逾2萬5000組房東和房客媒合，為全國媒合戶數最多，顯見桃園租屋需求量大，因此，第5期方案除持續推動中央包租代管計畫，市府希望透過精進的政策，將有限的住宅資源，為住在桃園，相對需要幫助的租屋族提供服務。
市民如對包租代管有相關疑問，可洽桃園市政府住宅發展處網站查詢，也可電洽住宅發展處，以及住宅處合作的7家業者進行詢問。
