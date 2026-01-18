桃園第5期包租代管開跑 預估協助5000戶租屋族

（中央社記者吳睿騏桃園18日電）桃園市政府第5期包租代管計畫開跑，除爭取中央補助，市府自籌新台幣1.4億元經費，除照顧弱勢，也指定服務愛心房東與年輕育兒小家庭等政策戶媒合，初估有5000戶租屋族獲協助。

桃園市政府住宅發展處今天發布新聞稿表示，本期包租代管總經費約7.2億元，提供媒合房東與房客服務，並協助房東修繕出租房源，中央補助5.8億元，桃園市政府自籌2成經費約1.4億元，主打照顧政策戶的包租代管服務。

住宅處指出，除中央政府制定的政策戶外，也因地制宜增加多個族群政策戶，包含三代同堂、育有1名未成年子女家庭、新婚家庭、護理師、公車司機、新住民、原住民、45歲以下青年等族群。預估計畫將有5000戶媒合規模，逼近台北市、新北市、台中市和高雄市等4都合計5600戶的總規模。

住宅處說，「包租代管」由市府公開招標，委託專業物管公司幫房東管理房子，包含「包租包管」及「代租代管」2種形式，這次有7家得標業者執行計畫。住宅處鼓勵愛心房東加入，參與房東可享房屋稅率、房屋修繕補助，對提出租房源給法定弱勢戶，租屋修繕費用本期也有較高補助。

市府自107年開辦以來，已完成超過2.5萬組的媒合，顯見桃園租屋需求量大，第5期方案除持續推動中央包租代管計畫，市府希望透過精進的政策，將有限的住宅資源，提供住在桃園、相對需幫助的租屋族服務。（編輯：陳清芳）1150118