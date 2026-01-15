桃園精準溯源守護食安 保障農民與消費者權益

桃園市長張善政昨（14）日上午主持市政會議，聽取衛生局及農業局「食品安全管理抽驗與檢驗精進作為」專題報告後表示，市府持續優化食品安全管理制度，尤其重視源頭管理與溯源機制，因為唯有釐清真正的污染來源，才能在保障農民權益、維護農產品安全的同時，也確保市民飲食無虞。市府將透過前端管控與精準溯源，及早介入改善，全面提升食品安全管理效能，並研議增加質譜儀檢驗量能，穩定檢驗人力，全力強化食安檢驗稽查，讓市民吃得安心、買得放心。

桃園市長張善政指出，溯源追查不合格原因格外重要。圖：市府提供

張善政指出，農產品檢驗不合格的成因未必來自農民自身，有時可能受到周遭環境因素影響，因此溯源追查不合格原因格外重要。張善政也於會中分享自身於農地栽種有機作物的經驗，曾因鄰近環境進行登革熱防疫消毒作業，導致作物檢驗未通過有機認證，顯示若未釐清污染源頭，恐使農民承受不必要的損失。市府將持續透過科學檢驗與跨局處合作，積極溯源追查，不僅可避免農民無辜受害，也預防農作物遭受污染，確保食品安全。

副市長蘇俊賓表示，食品安全管理不能僅止於檢驗是否超標，更應回到源頭檢視違規發生的根本原因。對於每一件違規案件，除依法裁處與下架外，更重要的是即時進行溯源分析，找出品項、環境或管理流程中的風險點，並加強輔導改善，防止問題再次發生。他強調，檢驗制度的目的不只是攔截風險，更在於掌握整體良率，建立完整追溯與管理機制。

副市長王明鉅指出，蔬果抽驗多於深夜至清晨進行，檢驗量體大、人力負荷高，確實增加留才難度。市府正評估在市立醫院整體規劃過程中，整合市立醫院、分院、衛生所、衛生局及農業局相關檢驗能量，並同步檢討檢驗人力配置與檢驗機台，在硬體、軟體與人才培育等面向提出更完善的解方，持續為市民食品安全把關。

衛生局長賈蔚提到，食品抽驗是確保食安的重要關鍵，市府已針對檢驗流程進行全面盤點與優化。在資訊安全方面，已強化檢驗人員帳號管理機制，要求不同班別人員確實登出前一使用者帳號再登入操作，以利責任追蹤；對於異常檢驗結果，除即時通報外，會採不同的檢驗方式與手法進行二次驗證，並在兩次檢驗皆異常時才會對外公告。若發生重大案件，如日前蘇丹紅事件，則會送交外部實驗室複驗，確保檢驗結果的準確性與公信力。

農業局長陳冠義說，近兩年農業局已針對芥菜、蘿蔔、韭菜等多來自中南部高風險作物結合農改場專家，對違規及高風險農民進行一對一輔導，抽驗合格率已逐年提升，目前達98.2%，有效協助農民改善問題。今（115）年亦編列30萬元經費持續委外採購質譜儀檢驗服務，並研議補足人力與預算需求，未來農業局亦將與衛生局共同評估整合質譜儀設備與人力配置，提升整體檢驗效率與食品安全把關能量。

