桃園納骨塔遷出改環保葬最高領2萬 樹葬區不論戶籍地一律免費
《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》
記者黃雅蘭
桃園市政府於今(115)年1月7日發布施行「桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準」及「桃園市政府殯葬管理所管理公立殯葬設施使用收費標準」等兩項規定，未來中低收入戶可免費使用桃市火化場及公立骨灰（骸）存放設施，大幅減輕弱勢家庭負擔。另同步啟動「環保葬鼓勵金發放計畫」，最高可申請2萬元鼓勵金，而申請桃園市樹葬區，則不論戶籍地一律免費。
民政局指出，此次修正重點之一，在於擴大照顧經濟弱勢家庭。依據《殯葬管理條例》第21條之1修正規定，中低收入戶未來可免費使用桃市火化場及公立骨灰（骸）存放設施，降低喪葬支出壓力。此外，隨著多元環保葬逐漸成為趨勢，市府也同步鬆綁相關收費限制，刪除「非本市籍亡者」使用多元葬法專區的收費規定，往後不論亡者戶籍地在何處，只要申請桃園市樹葬區，皆免收費用。
此外，為進一步提升納骨設施使用效能，並鼓勵市民採行綠色殯葬，「桃園市環保葬鼓勵金發放計畫」亦同步啟動。民眾主動將原存放於桃市公立納骨塔之骨骸櫃位遷出，改採環保葬者，可申請鼓勵金2萬元；自骨灰櫃位遷出改採環保葬者，則可申請鼓勵金1萬元。鼓勵金申請可逕向殯葬管理所或各區公所臨櫃辦理，申請期間自今年1月1日起至10月31日止，或至預算用罄為止。
民政局長劉思遠表示，殯葬政策的調整，不只是法規修正，更是市府對市民「人生最後一段路」的溫柔陪伴。期盼透過收費減免與環保葬鼓勵金制度，讓經濟弱勢家庭減輕負擔，也引導更多市民思考以自然、環保的方式送別親人，讓生命圓滿落幕，並兼顧世代永續。
民政局強調，未來將持續以「溫暖、關懷、永續」為核心，持續提升殯葬環境，打造更貼近市民需求的服務。相關資訊可至民政局官網查詢。
其他人也在看
棉被、枕頭、娃娃怎麼丟？環保局公布正解 網傻眼：完全不知道
過年前除舊布新，許多民眾會整理家中老舊的棉被、枕頭與絨毛娃娃，但你知道嗎？這些看似「軟綿綿」的物品，其實通通不能回收，丟錯還可能違規受罰。新北i環保提醒，棉被、枕頭、絨毛玩具皆屬於一般垃圾，必須依照體積大小，正確交給垃圾車處理，才能避免環境污染與回收系統負擔。 棉被、毛毯怎麼丟？ 「25 公升」是關鍵 不少人捨不得丟掉陪伴多年的「小被被」，但當棉被破舊、發霉或無法再使用時，就該好好說再見。 • 單一物件小於 25 公升：需裝入「專用垃圾袋」交給垃圾車• 單一物件超過 25 公升：可免用專用垃圾袋，直接丟垃圾車 不過，新北i環保提醒，要特別注意，棉被與毛毯皆不可回收，請勿丟入回收桶。 枕頭出現這些狀況 就該淘汰了 人一生有將近 1/3 的時間在床上度過，枕頭的清潔與支撐力對健康影響很大。新北i環保指出，若枕頭出現表面泛黃、散發異味、扁塌、失去彈性或肩頸常感到緊繃疲勞等情況，就該更換。淘汰方式與棉被相同： •小於 25 公升：裝專用垃圾袋•超過 25 公升：可直接丟垃圾車•枕頭同樣屬於一般垃圾，不可回收 絨毛娃娃不能回收！ 很多人都丟錯 不少人以為絨毛娃娃「看起來像布類」可以回收，新北i環常春月刊 ・ 6 小時前 ・ 8
舊電毯要怎麼處理？「環保局解答」亂丟最高罰6000
生活中心／曾詠晞報導隨著氣溫驟降，不少民眾開始升級家中的禦寒家電。針對近期大眾高度詢問的「準備換新電毯，想把舊電毯丟掉，但是裡面有電線，到底要丟回收還是垃圾車？」的議題，新北市政府環境保護局臉書13日特別發文宣導，提醒民眾在汰舊換新時，務必注意電毯的正確分類與丟棄流程。民視健康長照網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
衛生紙外包裝是「垃圾or回收」？官方揭曉答案 90%的人都丟錯
「什麼？衛生紙袋竟然可以回收？」不少民眾聽到這個說法都相當驚訝。新北i環保近日提醒，其實買整串衛生紙時的塑膠外包裝袋，是可以回收的，只要分類正確，就能讓資源有效循環、減少浪費。 衛生紙包裝怎麼丟一次看 新北i環保表示，市面上販售的整串衛生紙，外層通常會包覆一層透明或半透明的塑膠袋，這類包裝屬於乾淨塑膠袋類，只要在丟棄前確認袋子乾淨、沒有油污或食物殘留，並鋪平整理好後，就能交給回收人員處理。不過，新北i環保也特別提醒，並非所有衛生紙包裝都能回收。像是單包衛生紙本身的「產品袋」，屬於一般垃圾，仍需丟入垃圾桶。 正確分類 資源精準循環不浪費 新北i環保強調，正確分類不僅能提升回收效率，也能讓資源真正進入循環再利用系統，避免被誤丟成垃圾而浪費。許多看似不起眼的包裝，只要分類得當，都能為環境減少一分負擔。 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·未中獎發票很多人都丟錯！「這1種」千萬別回收 不環保還汙染環境 ·擦屁股用「這種衛生紙」恐害肛門發炎、長痔瘡！醫示警 快檢查你用的對不對常春月刊 ・ 1 天前 ・ 2
隱眼殼先別丟！ 可回收換現金 網哀號：已丟很多袋
台北市 / 綜合報導 許多民眾配戴日拋隱形眼鏡，塑膠殼都會直接丟棄，不過網友表示，這些塑膠殼都可以換錢。網友說明這些隱眼塑膠殼都可以拿去回收，因為PP杯是「高回收價值」的塑膠材質，經過專業處理後還能做成其他物品，就有網友熱心表示，這些用完的塑膠殼可以拿到眼鏡行回收累積點數，甚至有人已經成功換取500元的環保金，不少民眾知道消息後紛紛哀號表示已經丟了很多袋隱眼塑膠殼了。 原始連結華視影音 ・ 6 小時前 ・ 1
台灣38萬人失智！常說「2字」是警訊 醫示警：快就醫
台灣已進入超高齡社會，失智症患者預估約35萬人，其中，阿茲海默症患者已超過10萬。由於早期症狀不明顯，許多患者被確診時已進入中期，錯過了黃金逆轉期。醫師黃軒表示，大腦退化最早會影響語言功能，例如詞窮現象、敘事簡化、逃避指令等。其中，若一個人說話會不斷說「然後」2字、內容缺乏細節，可能是語言組織能力衰退的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 81
吃完吃到飽送急診！30歲女住院2天就離世 醫點致命病因
一名年僅30歲的女子跟友人吃了一頓自助餐後，半夜因為嚴重上腹痛前往急診，確診急性胰臟炎。緊急住院後病程發展快速，住院短短兩天就是病逝，事後曝光三酸甘油脂檢驗結果，數值高達4,000多mg/dL，醫師點出該症恐怖危機，提醒民眾不要自行停藥。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 5
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 3 小時前 ・ 1
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
明冷氣團又來！3縣市低溫特報「跌破10度」 1圖看懂溫度變化
氣象署今天下午發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，範圍包括新北市、桃園市、新竹縣，提醒民眾注意保暖及日夜溫差。此外，北部、宜蘭低溫約12、13度其他地區低溫14至17度，入夜之後，各地低溫將比清晨再低1至...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 發表留言
提醒柯志恩面對賴瑞隆千萬不要輕敵 李明璇：因為我親身經歷過
[Newtalk新聞] 民進黨2026年高雄市長初選由立委賴瑞隆勝出，將與國民黨的柯志恩展開「隆恩」對決，曾在2024年立委選戰中與賴瑞隆交手失利的國民黨前發言人李明璇今(13)在臉書貼文指出，對於今天民進黨高雄市長初選結果並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走，誠懇提醒柯老師千萬不要輕敵，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，盤根錯節程度遠比外界想像得更深，因為她親身經歷過。 去年立委選舉，李明璇獲國民黨徵召，挑戰視被為艱困選區的高雄市第8選區(前鎮、小港區)，對手就是尋求三連霸的賴瑞隆，最終以8萬2,602票輸給賴瑞隆的12萬1,064票，在資源相差一大截的情況下，李明璇可說雖敗猶榮。 李明璇在臉書說，「賴瑞隆自稱是藍營最怕的人，這句話說錯了，他是高雄基層最怕的人。作為曾經正面對戰過民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的我，對於今天民進黨高雄市長初選的結果，我並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走。我想誠懇提醒柯老師：千萬不要輕敵。」 李明璇表示，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，那盤根錯節的程度，遠比外界想像得更深。高雄需要的，不只是選戰勝負，而是一位能真正替市民撥雲見日、替地方找新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 32
襪子到底要不要翻面洗？專家給答案 網驚：難怪洗完都還有味道
洗襪子時，你是「翻面洗派」還是「直接丟洗衣機派」？不少家庭成員各有習慣，也常為了洗法爭論不休。清潔與洗衣顧問おかみ指出，其實襪子的最佳洗法沒有絕對答案，而是要「依照髒污類型來決定」。 襪子內外 髒的其實不一樣 襪子內側主要沾染汗水、皮脂與角質，外側則容易附著灰塵、砂土與污漬。若將襪子翻面清洗，能更有效清除與皮膚直接接觸的油脂與汗垢；但如果外側沾滿泥沙，翻面反而可能洗不乾淨。おかみ指出，不同家庭成員若洗法不一致，久了就會出現異味或黑垢累積的差異。關鍵在「看髒在哪」： •內側油脂多→建議翻面洗•外側泥沙重→建議正面洗 也就是說，並非只能選一種方式，而是要依照實際汙染狀況調整。即使襪子標榜抗菌加工，只要污垢殘留，細菌仍可能滋生。建議定期搭配漂白劑使用，減少異味與黑斑形成。 翻面洗還有這個好處 翻面清洗能降低摩擦，保護印花與刺繡，對於卡通襪、童襪或特殊設計襪特別有幫助。但厚襪翻面洗後較不易乾，おかみ提醒： •脫水時間可稍微拉長•晾曬前記得翻回正面•整理襪型可避免鬆垂變形 保持清潔的「3步驟習慣」 1、脫下後立刻翻面（避免濕氣悶住）2、放入洗衣袋減少磨損3、晾曬前翻回正面（防止乾燥不均） 養成這常春月刊 ・ 6 小時前 ・ 18
影/綠高雄市長初選今晚電話民調 郭正亮曝：柯志恩想對決的人選換了
民進黨2026高雄市長黨內初選民調，今（12）日晚間正式啟動，4位候選人立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺全都號召支持者要顧電話。對此，前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本期望和邱議瑩對決，但後來看到綠營大咖表態支持邱議瑩的力道後，現在反而希望跟賴瑞隆選。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 104
說好的回暖呢？大陸冷氣團減弱還是冷、又飄雨 氣象署細說明
今（12）日大陸冷氣團減弱，氣象署原預估，今天各地氣溫將回升，但不少民眾今發現，北市上午竟飄雨，未如氣象署預報的「回溫、轉暖」。對此，氣象署表示，此因昨(11日)原本預估，12日雲量不多，「未料12日雲量較多，再加上飄雨，予人低溫的感覺。事實上，今天北部溫度提高1、2度。」而南部回溫現象則較不明顯。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
你家有iPhone 4嗎？蘋果15年前神機突爆紅 「二手價飆60倍」原因曝光
蘋果iPhone手機每年推陳出新，如今已經更新至iPhone 17系列，AI、拍照等功能越來越強大，不過近來卻傳出15年前蘋果推出的iPhone 4在2026年初重新爆紅，需求激增近1000%，舊機回收的價格更飆漲了60倍。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 3
旅遊變惡夢！朋友做「這1事」終身禁入日本他傻眼 眾人拍手叫好：活該
不少人出國旅遊下飛機後，在機場行李轉盤等待領取行李時，難免會遇到「拿錯行李」的尷尬狀況，進而造成雙方困擾。近日有網友分享，朋友因在日本誤拿他人行李，竟被以偷竊罪報警處理，最後賠償5萬日圓（約新台幣1萬15元）才得以和解，甚至還被告知未來恐遭「禁止入境日本」，貼文曝光後，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 7
67歲女沒吃藥！靠「1招」逆轉糖尿病 醫驚奇：真的很有用
台灣糖尿病患已超過256萬人。醫師劉中平表示，其實，不用藥物也可以降低血糖，但要努力控制飲食。一名67歲女性曾有過數次的血糖升高，糖化血色素達6.9%(已達糖尿病)，但在努力飲食控制後，又迅速降回5.9以下、甚至5.5。這段期間她沒吃任何藥物，就可以讓血糖降低，「透過生活方式的調整，真的可以不吃藥降低血糖。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
「這15種蔬果」根本不用買有機！營養師公布農藥最少排行 第一名超意外
你知道有些食材其實「不用特別買有機」也能安心吃嗎？營養師高敏敏分享，這份由美國環境工作組織（EWG）每年公佈的Clean Fifteen最乾淨蔬果排行榜，是針對47種常見蔬果檢測農藥殘留後，列出的「農藥殘留最少」前15名！ 2025農藥殘留最少排行榜 第1名：鳳梨第2名：玉米第3名：酪梨第4名：木瓜第5名：洋蔥 第6名：冷凍甜豌豆第7名：蘆筍第8名：高麗菜第9名：西瓜第10名：花椰菜 第11名：香蕉第12名：芒果第13名：紅蘿蔔第14名：香菇第15名：奇異果 農藥長期風險？ 1、心血管保護效果下降2、男性精子品質變差3、女性卵巢功能降低4、可能增加乳癌&第二型糖尿病風險5. 、孕婦與嬰幼兒 生理系統尚未成熟 更易受損害 高敏敏也特別提醒，雖然這些食材農藥殘留量低，但還是建議「清洗後再食用」最安心！另外，美國販售的玉米、木瓜可能為基因改造（GMO）品種，若介意基改食品，記得挑選「非基改」標示的唷！ 正確洗蔬果4步驟記起來 高敏敏強調，「要煮再洗、先洗後切」，記住口訣，餐餐都吃得安心。 1、先洗手（20秒）2、用流動清水沖洗食材2回3、切除食材腐壞部位4、洗完食材，擦乾再料理 （記者吳珮均常春月刊 ・ 1 天前 ・ 23
剛回溫…東北季風又增強！林嘉愷曝「這天」再降溫
生活中心／楊佩怡報導受大陸冷氣團與輻射冷卻影響，今（13）日全台各地多雲到晴，但日夜溫差仍大，馬祖、金門和部分花蓮地區甚至可能下探 10 度以下。中南部中午雖然溫暖，高溫可達 27 度，但早晚還是要記得穿厚外套。這週雖水氣減少，各地為晴到多雲的天氣，不過民視氣象主播林嘉愷指出，下週一（19日）東北季風再次增強，北部及東北部地區會再降溫。民視 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
金價一路飆到4600美元！專家看「這檔悲情股」有望谷底翻身：漲最多的不是電子股了
伊朗爆發大規模示威，民眾訴求推翻最高領袖哈米尼的神權統治，德黑蘭當局則啟動鎮壓，國際局勢不穩也造成金價飆漲。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人Youtube頻道指出，今天台股漲幅最多的不是電子股，而是與金屬相關的電纜，更點出一檔近年表現不佳的股票，可能有望接棒大漲趨勢。蔡明彰表示，伊朗在去年6月與以色列戰爭後，貨幣就大幅貶值約40%，造成國內黑市瘋搶美元，通......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 5
蔡尚樺尾牙火辣登場 「銀色戰袍挖空」辣露曲線
從新聞主播成功轉戰主持界的女星蔡尚樺，被外界封為「最美主持人」，憑藉知性又親切的形象，早已穩坐活動主持一姐地位，過去也曾榮獲金鐘獎肯定。口條流暢、臨場反應快，被許多廠商相中，成為許多企業尾牙爭相邀請的第一人選，近日她再度受邀擔任「萬達集團」尾牙主持人，第二度合作火力全開，亮眼表現再度成為焦點。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21