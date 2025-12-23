桃園終於等到！STELLANTIS旗艦品牌中心、四大主力一次到齊

記者鍾釗榛／綜合報導

STELLANTIS BRAND HOUSE桃園旗艦品牌中心。（圖／寶嘉聯合提供）

寶嘉聯合攜手桃園在地經銷夥伴荃程汽車，於桃園龍壽街揭幕全新「桃園旗艦品牌中心」，不僅是亞太第二座、台灣第二間依循STELLANTIS BRAND HOUSE規範打造的旗艦據點，也宣告寶嘉聯合睽違多年後，正式強勢回歸桃園市場，大桃園通路版圖全面成形。

STELLANTIS BRAND HOUSE是亞太第二座，依循STELLANTIS BRAND HOUSE規範打造的旗艦據點。（圖／寶嘉聯合提供）

一站式體驗

以旗艦品牌中心為核心，荃程汽車同步串聯桃園授權服務廠、新北林口展示中心，以及試營運中的楊梅據點，建構涵蓋賞車、試乘到售後服務的完整網絡。無論通勤族或家庭用車需求，都能在生活圈內就近完成所有品牌體驗。

以旗艦品牌中心為核心聯桃園授權服務廠，打造完善的品牌服務與體驗。（圖／寶嘉聯合提供）

四大品牌同場

桃園旗艦品牌中心依循STELLANTIS全球設計語彙，在同一空間中清楚區隔Alfa Romeo、CITROËN、Jeep與PEUGEOT的品牌個性。從義式性能、法式美學到美式越野與獅王科技，四大品牌並列呈現，卻各自保有獨立魅力。

依循STELLANTIS全球設計語彙匯聚四大品牌。（圖／寶嘉聯合提供）

打造國際級賞車氛圍

建築外觀以挑高黑色立面為主軸，搭配STELLANTIS代表性色彩與材質比例，營造沉穩卻不失精品感的視覺張力。結合便利交通動線與充足停車規劃，讓賞車、試乘都更直覺順暢，完整體現旗艦品牌中心應有的高度。

