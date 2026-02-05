桃園組「黑豬肉聯盟」 爭取開放禽類下腳料養豬

今年養豬場在設置即時監視影像系統、車輛裝GPS等條件下，可用事業廚餘、禽畜下腳料餵豬，不過明年起全面禁用，黑毛豬重鎮桃園將大受衝擊，市府決定輔導農民組成「黑豬肉產業聯盟」，進一步向中央爭取開放使用「禽類」下腳料，並推動搭配使用豆渣的新飼料配方。

桃園市農業局長陳冠義表示，「我們繼續來跟中央爭取，是不是也能夠開放我們在試辦區，就是在我們桃園當作一個全國的示範區的部分，率先來辦理。」

農業局下午舉行黑豬產業發展共識營，邀集豬農、農業部等代表研議。豬農則期待，地方能成立廚餘集中蒸煮中心。

桃園市養豬協會理事長林承德指出，「廚餘直接給蒸煮中心處理以後，所有的養豬戶都不蒸煮，我們直接去載蒸煮過好的廚餘，直接來我們自己餵豬，所以生物安全把關一定會完善的。」

之前持續公開呼籲開放禽類下腳料的屏東黑豬飼養畜牧協會，再次呼籲給黑豬產業一條生路。

屏東黑豬飼養畜牧協會理事長方志源說：「高危險的廚餘都讓你們禁，為了產業我們都贊成 ，但是今天這些禽類下腳料，你要讓我們繼續使用，讓我們黑豬可以保存一線的生機。」

全面禁廚餘，地方仍希望有轉圜。農業部表示，從產業整體來看，還是必須窮盡一切努力，來防堵非洲豬瘟。

農業部防檢署長杜麗華回應，「任何的風險的存在，我們都必須要錙銖地去計較它，這個產業顧的是全盤的產業，你這麼多的，你暴露在每一個點、每一個流程上，這些都是不可忽略的風險。」

農業部未直接回應是否開放，不過豬農透露，曾聽農業部表達不希望禽類下腳料進養豬場，應在場外蒸煮，也討論過，運送下腳料跟載運蒸煮過廚餘的車輛，必須分開才能降低風險。另外，豬農也說，地方政府若不核准在養豬場外蒸煮，就算中央同意也一樣卡關。