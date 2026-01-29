桃園結盟臺師大推SEL三年計畫 深化校園情緒教育

桃園市教育局局長劉仲成(左)台師大副校長宋曜廷簽署MOU。(桃園市教育局提供)

社會情緒學習(SEL)是國際教育趨勢，桃園市教育局今天(29日)與國立臺灣師範大學簽署「共同推動社會情緒學習合作備忘錄（MOU）」，未來將借助臺師大的學術專業，協助桃園市推動SEL三年計畫，開發教材及系統性培育種子師資，讓SEL成為支持學生、教師與學校共同成長的重要力量。

桃園市教育局局長劉仲成指出，臺師大是國內第一個設立社會情緒學習研究發展中心的大學，本次邀請臺師大合作，一起推動桃園市的SEL。桃園市的社會情緒學習計劃有三階段，114學年度起，成立SEL資源中心及種子學校，辦理SEL專題工作坊，學校校長、教學與輔導相關處室主任，以及各領域輔導團召集人參與，協助學校領導者理解SEL理念；同時，也規劃SEL心理健康增能研習，提升教師對自我照顧與心理健康議題的重視，並提供可運用的支持資源，協助教師在繁忙教學工作中照顧自身情緒需求；115學年度將是擴充期，將在既有成果上，鼓勵更多學校參與，逐步發展具桃園特色的SEL推廣方案與教材，並結合家庭教育資源，促進家庭與學校共同合作；116學年度則是發展期，將朝向制度化與永續發展方向，建立完整的推動架構與成效評估機制，確保SEL能長期深耕校園，也希望所有教師、校長都能學習SEL。

臺師大副校長宋曜廷表示，在不確定的年代，老師學生與行政人員都要承擔很大壓力，協助他們成長，就是社會情緒學習的方法，臺師大多年來在SEL中心的協助下，發展出相當好的教材與評量工具與學習活動，應該可協助教師們在身心健康上更有韌性，更懂得經營班級及與學生互動的技巧，並能在人際互動、情緒管理與自我調節上更有能力，學生也能受惠。

臺師大SEL中心主任陳學志指出，老師學習SEL，除了對自己有益外，也能從過去只關心學生的課業成績，轉為關心學生是否快樂、心情如何這樣的面向，研究顯示，推動SEL之後，學生的暴力行為減少，學習成就提高。

桃園市表示，目前已培訓約137名SEL教師，未來將與臺師大合作，邀請SEL專家學者進行系統性培訓，並共同認證培訓成果，作為推廣與提升教學品質的重要基礎。