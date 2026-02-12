桃園經發局抽查春節商品近3成不合格 提醒民眾注意這件事

桃園市經濟發展局針對市售春節商品進行抽查。圖：經發局提供

因應春節採買需求，為了保障消費者安心選購，桃園市經濟發展局針對市售春節商品進行抽查，提醒民眾購買前應仔細看清楚標示內容，避免選購來路不明或標示不清之商品，才能保障自身權益。

針對標示不合格商品，經發局將依《商品標示法》要求製造商限期改善。圖：經發局提供

經發局近期針對轄內大賣場、書店及一般商號執行春節商品標示稽查，此次稽查範圍涵蓋各式春節裝飾品、春聯及紅包袋等應景商品，共抽查179件，抽查結果顯示逾七成商品符合規定。不合格商品主要缺失為未標示「商品名稱」、「產地」或「製造(進口)商名稱、地址、電話」等基本資訊，亦有少數商品完全未標示。其中，春聯類商品的不合格率相對較高，呼籲消費者選購時多加注意。

針對標示不合格商品，經發局將依《商品標示法》要求製造商限期改善，經複查仍未改正者，將依法裁處2萬元以上、20萬元以下罰鍰，並要求販賣業者「強制下架」。經發局也提醒業者應確實落實商品標示規定，避免販賣來路不明或標示不實之商品，以免觸法受罰。

