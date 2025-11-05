桃園綠營布局受矚目 張清俊：跑地方常見何志偉少見王義川

民眾黨社會發展部主任張清俊（右）4日表示，在地方跑行程常看到總統府副祕書長何志偉。（圖／翻攝自POP radio聯播網頻道）

2026年縣市長選舉將近，民進黨將派誰出征桃園市長備受矚目。長期深耕桃園的民眾黨社會發展部主任張清俊4日接受廣播節目《POP大國民》專訪時透露，他在地方跑行程時，常常看到總統府副祕書長何志偉，反倒很少見到民進黨立委王義川的身影。引發外界對於綠營桃園佈局走向的關注。

張清俊指出，自己長期在中壢服務，樂見各政黨派出優秀人選為桃園努力。自己確實有看到王義川在青埔設立服務處，剛好就在他的聯絡處樓下，兩人算是「鄰居」，當地算王義川的責任區，不過實際跑地方時「目前沒看到王義川。」主持人羅旺哲質疑，大家點名王義川，地方上卻沒看到人？張清俊表示，自己沒看到不代表別人沒看到或沒行程，相較之下，反而都有看到何志偉。

張清俊表示，目前自己的行程中只看到何志偉，何是否要選市長，傳言都傳開。他舉例，不僅有市議員掛布條力挺何志偉角逐桃園市長，許多公部門與市府主辦的活動也都能見到他的身影。以11月為家長會長交接期來說，在多場家長會長交接典禮都有邀何志偉出席，代表都與何志偉建立一定程度的聯繫。主持人羅旺哲追問「那有邀請王義川嗎？」張笑回，「沒聽說。」

至於王義川選桃園市是否「只聞樓梯響」？張清俊回應並不清楚，坦言選桃園不好選，對於王義川是否要挑戰桃園市長是沒聽說，反而何志偉一直被民眾提及要選市長。

張清俊說，自己對於何志偉的印象是「文質彬彬、待人客氣」，據他觀察，何志偉出席活動時即使坐在主位，也會在張善政市長到場後主動讓位，態度謙遜，令人印象良好。他強調，桃園幅員遼闊，選舉若僅靠空戰宣傳，難以真正打動人心，唯有深入基層、實際走訪，才能感受到民情的溫度與回饋，「有走就有人會提到你。」

