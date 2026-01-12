桃園綠線拚年底通車 張善政曝工程秘辛 捷運局長激動落淚

桃園市政府12日於市府川堂舉辦「桃園捷運綠線114年成果展」，市長張善政邀請市民朋友走進市府川堂，見證桃園自建第一條捷運從無到有的歷程，感受城市蛻變的驕傲。（蔡依珍攝）

「這是通車前最後一次成果展，下次我們就直接搭車了！」桃園市政府12日於市府川堂舉辦「桃園捷運綠線114年成果展」，市長張善政致詞時展現強烈企圖心，直言將原本6年工期壓縮至3年多，團隊幾乎是「1天當2天用」，即便距離年底僅剩不到11個月，仍會秉持「壓縮工期不壓縮品質」原則，力拚北段7站如期通車。現場回顧工程影片時，捷運工程局長劉慶豐難掩激動淚灑會場，張善政暖心拍肩打氣，場面感人。

張善政表示，此次成果展以「從看模型車，到搭上列車」為主軸，希望讓市民看見「冰冷工程背後溫暖的一面」。他感性地說，捷運建設往往給人冷冰冰的印象，但在這幾支濃縮影片中，卻能看到工程人員犧牲夜晚、假日與家人團聚的時光，只為趕工達成目標；也能看到大小朋友開箱車站時興奮的笑容，這些都是支撐市府團隊前進的動力，「我們要讓市民感受到，桃園市府絕對有能力建造自己的捷運。」

小朋友孫顥參加開箱活動許下「希望小朋友搭捷運免費」的願望，市長張善政和桃捷公司董事長沈志藏化身耶誕老公公，送孫家三口一人一張免費一年票。（蔡依珍攝）

談及工程艱辛，張善政指出，綠線工程面臨極大挑戰，原本規畫需要超過6年的工期，市府團隊透過檢討工項、將能重疊的部分盡量平行施工，將工期壓縮至3年8個月。他坦言：「算一算離年底只剩11個月，實際需要的工期其實超過這時間！」工程團隊每一天都當兩天用，連中秋、過年都難休息，但他向市民保證，雖然壓縮時間，絕不會犧牲工程品質，目標鎖定今年底北段7站順利通車。

現場展示許多珍貴畫面，部分捷運站位處禁航區，要特別申請才能一窺空拍樣貌。（蔡依珍攝）

現場展示許多珍貴畫面，圖為捷運綠線和高鐵交會瞬間。（蔡依珍攝）

張善政也展現長遠目光，強調年底通車只是第一步，未來還要繼續打拚，一路通到桃園車站、延伸至八德。他同時提到，綠線採全自動無人駕駛系統，背後的營運維修至關重要，桃捷公司目前正積極招募優秀人才，期盼能早一步培訓上手，確保通車後營運順暢。

捷運工程局長劉慶豐一度難掩激動淚灑會場，張善政暖心拍肩打氣，成果展上也不時跟劉交頭接耳，全力相挺。（蔡依珍攝）

活動高潮在於播放工程紀實影片後，捷運局長劉慶豐因回想起同仁篳路藍縷的過程，一時情緒潰堤流下男兒淚。副局長曾榮英力挺，直言捷工局雖沒有電影裡的阿湯哥執行不可能的任務，但有位「殺伐果斷的阿豐哥（劉慶豐）」坐鎮，帶領團隊將市民暱稱「綠黑色毛毛蟲」的列車送上軌道。

劉慶豐感謝工程團隊不管是清晨烈日、還是晨昏夜晚都陪著他走過，更感謝市長張善政的大力支持，「帶領我們踏過泥土、爬上高架、頂著寒風淋著細雨」，這份只有工程人員點滴在心的「美好」，將化為將士用命的動力，不辱市民交付的使命。

張善政表示，成果展自即日起為期2周，邀請市民朋友走進市府川堂，見證桃園自建第一條捷運從無到有的歷程，感受城市蛻變的驕傲。

