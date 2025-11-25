桃園網拍夫妻命喪火場！房東狠討鉅額清潔費 24歲兒悲痛求助：請幫幫我

記者李育道／台北報導

桃園一處鐵皮倉庫發生火警，經營網拍的夫妻檔不幸葬身火窟。（圖／翻攝畫面）

桃園一處鐵皮工廠上月23日發生大火，倉庫內堆放大量五金百貨造成火勢迅速延燒，消防人員歷經數小時才撲滅。由於該處為一對夫妻經營網拍事業的工作倉儲，兩人平時常在裡頭留宿，火警後卻遲遲未與家人聯繫。警方透過手機最後定位比對後，仍顯示在倉庫內，搜救人員在殘火中努力搜尋9小時，最終於當晚在現場尋獲兩人遺體。

事發滿一個月，疑似這對夫妻剛退伍的兒子今（25）日在社群平台發文求助，首次公開自己與妹妹如今所面臨的沉重處境。他寫道，自父母10月23日未能逃出火場後，生命彷彿一夕崩塌，甚至連最後的對話，都只是父母叮嚀他騎車小心、幫忙留意可樂降價等日常瑣事，沒想到竟成永別。

他說，火場現場仍殘留大量殘破物品與焦黑痕跡，由於父母是在倉庫內工作的狀態下喪生，遺體也難以完好找回，好好的送父母走。更沉重的是，身為家中長子，才剛完成兵役，就必須承擔父母留下的龐大後續事務，包括貨品清點、清潔費、倉庫退租、各項行政責任與家務負擔等等。

然而使他更感心寒、無助的，是部分房東的態度。他透露事發後有房東接連上門要求他負擔巨額清潔與整理費，不願給他時間，不停催促，甚至還有房東脫口「父母因繳不出房租而想不開」的說法，讓他聽了既痛心又震驚。

還有些房東並未同情他們剛失去父母的處境，只不斷催促他盡速清空倉庫，時間表壓得他幾乎無法喘息。「我每天半夜上班，白天跑倉庫處理事情，一週睡不到15小時。」即便他盡力配合，有房東仍堅持他只能優先處理自己倉庫的狀況，對於其它租處完全不管，冷言「不合作就嗆時間到法律見」。

除了倉儲問題，他也提到父親生前以二次貸款購入的車，原本是想留給他，但他無力負擔貸款，只能忍痛出售。車行將過程拍成影片後，竟又成為部分房東追討的理由，「有人拿著影片來跟我要賣車的錢，說要用來抵清潔費」。

他也回憶父母生前為人善良，多年來固定在冬天煮粥、送棉被給火車站的街友，主動捐物資給學校與孤兒院；路上遇見流浪動物會停車餵食、搭建簡易遮雨處；甚至花蓮地震後，他們第一時間載著毛毯南下協助，可惜命運捉弄人，老天帶走了善良的父母。

即使如此，他強調自己並非要向社會募款，而是希望有人能協助處理最關鍵的問題，「把倉庫的貨物盡速清空』。只要能在期限內完成，他與妹妹就能免於背負動輒數十萬元的清潔賠償。「免費拿走都沒關係，只求有能力的人能幫忙清空，真的只剩這個希望了。」

他最後補充解釋，雖然已辦理拋棄繼承，但現實上仍有許多責任與程序會牽動到他和妹妹，他已向議員、慈濟等單位求助，但因涉及範圍龐大、內容複雜，各單位能處理的部分有限。因此他只能鼓起勇氣發文，求助大家伸出援手，陪他走過這段難以承受的路。

