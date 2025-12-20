桃園羅馬公路融入友善、永續旅遊理念 5大亮點升級曝光

「羅馬公路」連接「羅浮」與「馬武督」兩地的山區道路，蜿蜒山勢、起伏坡度與大片森林風景，使羅馬公路成為單車族、重機騎士最熱愛的挑戰路段之一。近年周邊的高遶步道第一、二期相繼完工，更吸引大量健行旅客慕名而來，成為集騎乘、健走與文化體驗於一身的熱門山林旅遊線。桃園市觀光旅遊局長陳靜芳表示，羅馬公路沿線以「友善及永續旅遊」為理念，共進行五大亮點工程全面升級完工，讓改造不只是工程施作，而是從遊客使用角度導入更貼心、更友善建設，更將建設融入羅馬公路在地的自然與文化故事，從永續工法、文化導入到生態營造，讓這條深受旅人喜愛的山路更好走、更好玩。

廣告 廣告

此次工程並非只集中於單一節點，而是將整條羅馬公路沿線的指標系統全面更新。圖：觀旅局提供

觀旅局說明，此次的升級從羅馬公路入口開始，參考大安森林公園的蚊蟲防治工法，以永續工法打造，透水鋪面讓雨水能順利滲入大地，蚊蟲友善措施與低衝擊工程避免破壞原生地表，入口兩側的喬木與巨石也被完整保留，彷彿示意著「旅程從尊重自然開始」。沿著道路蜿蜒而行，來到奎輝溪旁休憩區，這裡以蝶類生態為核心重新營造。黃槐、長穗木等蜜源植物再度被種回溪畔，使溪谷重新恢復四季皆可見蝶影飛舞的景象。巨石與溪水交錯的聲音成為天然的節奏，打造旅客可在四季感受到不一樣的生態風情。往前再走一段，是奎輝壁畫路側休憩區。這裡是欣賞石門水庫美景的景觀平台，周邊有著以泰雅文化為主題的壁畫，讓每位旅客即便只是停下腳步欣賞水庫美景，也能瞥見祖靈、山林與族人的故事。搭配更易閱讀的解說內容，讓大家更可以在駐足時遙想在地故事的情境，是羅馬公路沿線上不可錯過的亮眼地標。

值得一提的是，此次工程並非只集中於單一節點，而是將整條羅馬公路沿線的指標系統全面更新。每一處更新地點皆導入泰雅語名稱、文化圖騰與清楚的路線導引，讓原鄉文化不再只是背景，而是成為旅途中的地圖語言。觀旅局表示，希望讓旅客即便不知道泰雅語，也能在旅程中逐漸聽懂、看懂、感受到文化的存在。在圓山商店前空地，更可透過新的地標導引與環境整理，讓旅客有更明確指引走向高遶天空吊橋，俯瞰石秀灣美景，或是連接高遶步道二期，感受部落獵人文化、傳統獵徑與部落故事，體驗部落生活如何與森林緊密相依。

此次工程的終點桃園仙谷停車場，打造單車族最有感的升級亮點，以「夠便利，單車最安心」為概念打造，包括安全停靠空間、遮蔭休息區、透水鋪面與視覺導引，讓騎士在長距離騎乘後能放心停車休息。桃花意象植栽也讓這個終點多了一份浪漫感，是許多旅人到此必拍的風景。

羅馬公路五大亮點升級，市府以「羅馬公路5夠貼心」為理念，從入口開始導入永續工法，透水鋪面、低衝擊工程、保留喬木與巨石，希望讓旅程從第一步就更安全、更友善。加上高遶步道一、二期的文化與自然體驗，已讓這條山林道路成為更完整的旅遊廊帶。無論是重機呼嘯而過的速度、單車艱辛往上的節奏，或是健行途中緩慢呼吸的步伐，都能在這裡找到屬於自己的一段旅程。而當這些看似獨立的亮點被串成一條線，如今的羅馬公路也真正實現了「更好走，也更好玩」的願景。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

「家樂福」將成歷史！115年起陸續更換全台招牌

北捷殺人魔身分背景遭起底 在校成績優異獲4小功、25嘉獎