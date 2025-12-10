桃園義交執勤遭砂石車輾斃 市警局啟動理賠與喪補

（中央社記者葉臻桃園10日電）桃園市67歲義交林姓男子，昨天在龜山區一處路口執行交通疏導時，遭準備載貨的砂石車輾斃。警方表示，林姓義交已服務1年3個月，市警局有為其投保意外險，理賠金額以保險公司核定為準。

桃園市政府警察局龜山分局交通分隊長謝坤璋今天向媒體表示，30歲顏姓男子昨天上午10時50分許，駕駛砂石車至龜山區興達路建築工地準備載貨，在興達路與興富路口倒車時，不慎撞倒、輾過在路口執行交通疏導的67歲義交林姓男子。

警方表示，顏男發現肇事後立即報警，警消趕到現場後將林姓義交送往聖保祿醫院搶救，但仍宣告不治；經查顏男酒測值為零，全案依過失致死罪偵辦，並報請檢察官、法醫相驗釐清死因；警方已慰問並協助家屬申請相關喪葬補助事宜。

警方表示，林姓義交從去年8月26日開始服務至今共1年3個月，將依桃園市義勇人員福利互助要點第17點第1項之本人死亡給付新台幣4萬元，市警局也有幫每名義交投保意外險，理賠金額約50萬元起至250萬元之間，以保險公司核定為準。（編輯：龍柏安）1141210