桃園義交於龜山指揮交通遭砂石車輾壓 送醫後不治

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市龜山區昨發生一起砂石車倒車輾斃義交事件，警方為肇事顏姓駕駛實施酒測，酒測值為0，全案依過失傷害致死罪移送，並報請檢察官相驗，以釐清死因；另依「桃園市義勇人員福利互助要點」，林姓義交死亡可獲得4萬元給付，另市府替義交投保意外險，理賠金額約50萬元起至250萬元間，目前正和保險公司協商中。

警方調查，顏姓男子(30歲)於昨上午10點50分左右，駕駛砂石車至龜山區興達路建築工地準備載貨，在興達路、興富路口倒車時，不慎撞倒輾過在路口執行交通疏導林姓義交(67歲)，顏男發現壓到人後立即報警處理。

警消人員趕到現場，將林姓義交緊急送往聖保祿醫院搶救，但仍傷重宣告不治，顏男酒測值為0，全案依過失傷害致死罪偵辦。

桃園市政府警察局龜山分局交通分隊長謝坤璋表示，分局除慰問並協助死者家屬申請相關喪葬補助事宜，並申請各項理賠。

