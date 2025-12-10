桃園義交遭砂石車倒車輾斃！奪命瞬間曝

義交遭砂石車撞倒輾過，最終傷重不治。（圖／東森新聞）





桃園市龜山區昨（9）日發生一起悲劇，一輛砂石車正在倒車時，疑似沒注意到正在交通疏導的67歲義交，緊急送醫後仍宣告不治。

一名30歲顏姓男子昨日上午10時50分開著砂石車要到龜山區興達路建築工地準備載貨，但在興達路與興富路口倒車時，不慎撞倒、輾過在路口執行交通疏導的67歲林姓義交，駕駛顏男當下發現事情不對勁立即報警。從監視器畫面中可見，砂石車在路口倒車，而林姓義交則站在路口指揮交通，砂石車駕駛疑似沒注意到後方有人，當場將林姓義交撞倒輾過。

警消到場後，立即將林姓義交送往桃園區聖保祿醫院搶救，經醫護就仍傷重不治。此外警方也對顏男實施酒測，酒測值為0，全案將依過失傷害致死罪嫌，將顏男移送桃園地檢署偵辦，後續也報請法醫、檢察官相驗釐清死因。目前警方也已通知家屬，給予慰問並協助後續事宜。

據悉，林姓義交從2024年8月26日服務至今已1年3個月，龜山警方也根據桃園市義勇人員福利互助要點，給予死亡給付新台幣4萬元，而桃園市政府警察局為義勇交通警察投保意外險，理賠金額從50萬元起至250萬元。

