桃園義消征戰「體技能交流賽」展現救災量能獲績優獎項

桃園市長張善政接受消防局呈獻榮獲消防署「114年全國義消人員體技能交流活動」績優獎項。圖：市府提供

桃園市長張善政今（17）日上午主持市政會議，接受消防局呈獻榮獲消防署「114年全國義消人員體技能交流活動」績優獎項。張善政表示，義消人員長期與消防同仁並肩投入第一線救災工作，專業體技能不僅攸關救災效率，更關係自身安全，期勉義消夥伴持續精進訓練，在未來賽事中再創佳績。

龜山分隊義消戴玟淇分享獲獎感言。圖：市府提供

獲獎的龜山分隊義消戴玟淇表示，參與全國義消人員體技能交流活動，主要希望透過高強度訓練，持續強化體能與專業技能，確保在市民需要時，能以最安全、最穩定的方式完成救援任務。此屆賽事競爭激烈，競賽條件不因性別而有所差異，能榮獲全國第一，除感謝市府對義消隊員與救災裝備的重視，也感謝消防局、所屬單位及隊友的支持，這份榮耀屬於所有市民。

廣告 廣告

消防局指出，此屆「全國義消人員體技能交流活動」於11月1日在苗栗縣立體育場舉行，桃園市代表隊表現優異，榮獲火災搶救18歲以上男子組及女子組全國特優；火災搶救35歲以上男子組、車禍救援及無人機運用等3項目全國優等；另有6名選手於火災搶救項目中獲得單項成績全國第一名。

消防局進一步指出，市府自升格以來，持續強化義消制度與救災量能，113年至114年配合消防署中程計畫共編列市府預算674萬元，並搭配中央補助款622萬元，逐步充實及汰換救災裝備器材，同時推動進階專業訓練。此外，市府也積極招募新血，成立無人機義消分隊及企業義消，促進義消組織年輕化與多元化，全面提升城市整體救災韌性與永續發展能力。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

布局2026桃園市議員選戰 黃傅淑香：民進黨擬提名26席

桃園人事業務績效考核奪特優 張善政：市府長期累積努力成果