桃園羽球運動機能升級 Sklub桃鶯店打造友善訓練環境





Sklub運動俱樂部桃鶯店將於11/24正式開幕，今（23）日開放試營運便吸引許多居民前往體驗。由於桃園一向具備深厚的羽球運動人口基礎，當地民眾對新場館投入高度關注，不少前來「嚐新」的市民表示，場館空間寬敞、燈光與空調設置舒適，有助提升運動體驗。

桃鶯地區長期是桃園羽球參與度高的區域，鄰近的建德國小與建國國小分別設有羽球校隊及羽球社團，並擁有獨立場館，長年推動基層訓練，累積扎實運動能量。這些學校場域的存在，形構社區共同培育羽球運動的文化，也使周邊居民對羽球訓練場地需求持續增加。



廣告 廣告

Sklub桃鶯店採9米挑高設計、佔地350坪，場內設備新穎先進。





Sklub桃鶯店採9米挑高設計、佔地350坪，場內設備新穎先進。





桃鶯店此次釋出的羽球空間共8面場地，採9米挑高與350坪面積規劃。場館強調空調分層管理與風向控制技術，以降低風速干擾球路的情況，避免影響選手擊球判斷。此類空調控制對羽球運動相當重要，也是民眾今日試打時最常提到的優點之一。

在地面材質上，場館使用7毫米厚度的運動地墊，高於一般國際賽場常見的5毫米配置，提供更佳的緩衝回彈效果。對於長時間訓練的選手或運動愛好者而言，有助減少膝踝壓力，提升整體訓練安全性。



Sklub桃鶯店開放試營運吸引大批桃園民眾前來體驗。

柏文健康事業執行副總陳瑞杰表示，希望透過桃鶯店的投入，讓社區民眾能有更多元、安全的運動選擇，也能與在地學校合作，持續支持基層羽球訓練。未來桃鶯店將規劃適合不同年齡層的課程，包括羽球啟蒙、社團訓練與青少年競技發展，希望讓孩子從興趣到專長，都能在社區內找到適合自己的一條路。

桃鶯店試營運首日的回應熱絡，顯示桃園民眾對運動空間需求仍在提升。隨著新場館啟用，預期可為桃鶯一帶帶來更完整的運動資源，也讓羽球文化在社區中持續深化。



更多新聞推薦

● 鄭文燦回鍋參選2026桃園市長 凌濤：藍白合作了也不能掉以輕心