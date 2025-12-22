桃園老屋翻新室內設計推薦，商空設計裝修

【商家指南推廣專題】

想重新翻修桃園的老家，但找不到合適的室內設計公司嗎？位於龜山區的「新點設計」，深知空間使用的材質、光影、比例以及動線，和居住者的心情、生活品質息息相關，因此他們致力透過客製化裝修設計，打造專屬的居家與商空設計空間，實現業主對家的想像，使品牌建立桃園老屋翻新室內設計推薦口碑。

2021年，世界因疫情陷入停擺，人們長時間待在家中，得以重新審視「家」的意義，使新點設計創辦人決定成立室內設計品牌，以「新點」寓意生活能隨時迎來新的起點，即使外界再艱難，仍能用設計重新定義生活樣貌，並逐步延伸至居家與商空設計領域，協助不同型態的空間煥然一新。

創辦人回憶道，由於在疫情中創業，團隊曾面臨工地封控、材料短缺、報價波動等挑戰，他們經歷白天奔波於工地，夜晚修改圖面至深夜，也在清晨協調工班的突發狀況，這段時間雖充滿挑戰，卻也磨練出團隊的韌性，讓他們在日後面對問題時更能臨危不亂、從容應對。如今，品牌仍持續秉持「匠人匠心」的精神，打造獨屬業主的設計作品，希望業主將「回家」變成此生最溫柔的嚮往。

桃園老屋翻新室內設計推薦品牌新點設計，專門提供居家室內設計、施工工程管理、家具材質訂製、舊屋翻新、結構補強，以及智慧宅系統規劃服務，是許多屋主心目中值得信賴的桃園老屋翻新室內設計推薦首選。同時也深耕商空設計，能依照業主的生活習慣、空間坪數和實際需求，量身訂製專屬的裝潢方案與軟裝家具；在商業空間方面，亦會根據企業理念與品牌定位，客製專屬的 LOGO、導視系統與整體空間整合設計，協助業主打造兼具形象與實用性的理想場域。

未來，新點設計將建立更完善透明的服務流程，維持穩定的裝潢品質與順暢的客戶體驗，並規劃拓展建材選品、家具訂製、生活美學教育等不同領域，打造生活美學生態系統，滿足更多元化的市場需求，同時累積案例與口碑。

目前，新點設計以桃園市龜山區為據點，服務範圍涵蓋新竹以北縣市。我們堅持不承接零碎或局部裝修，而是以「整體空間規劃」的角度出發，為每位客戶打造完整、舒適、具溫度的理想住所。無論是老屋翻新，還是全新的建案客變與設計，我們都以同樣的用心陪伴屋主完成每一個家的誕生。從格局調整到風格整合，新點團隊始終站在第一線，實現您對生活的想像，將理想居所化為真實風景。

